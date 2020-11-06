TWITTER hesabından Türkçe ve Fransızca bir mesaj paylaşan Eren, “10 yaşlarında 4 çocuk. 3’ü Türk 1’i Mağrip kökenli. Tam teçhizatlı polisler erken saatlerde evlere baskın yapıp, uyandırıyor. Çocuklar 11 saat alıkonuluyor. 1 tutanak dahi verilmiyor! Akıl, vicdan, hukuk bunu kabul etmez!” ifadelerini kullandı. “İslam karşıtlığı Fransa’da cinnet halinde” değerlendirmesinde bulunan Eren, konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Fransa’nın Albertville şehrinde yaşayan 10 yaşındaki 3’ü Türk 1’i Mağrip kökenli 4 çocuk, okullarında Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerle ilgili olarak yapılan tartışmanın ardından sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakola götürülüp sorgulanmıştı. Çocuklar radikalleşme eğilimlerinin olup olmadıklarının tespit edilebilmesi iddiasıyla 11 saat boyunca alıkonulmuştu.