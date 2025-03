Bedelli askerlik ücretinde değişiklik yok

Haberin Devamı

“Bizim atalarımız, ecdadımız her zaman barıştan, adaletten yana olmuştur ve bütün fikirlere, dinlere, inançlara saygılı olmuştur. Dolayısıyla biz bu konularda son derece anlayışlı, son derece hoşgörülüyüz, böyle bir kültürümüz var. Böyle seçkin, saygın bir medeniyetimiz var. Bu medeniyetin mensupları olarak biz her zaman, her görüşe saygılıyız, her düşünceye saygılıyız. Kendi inançlarımızı da saygılı şekilde karşılanmasını bekliyoruz. İster İslamofobi deyin ister İslam karşıtlığı deyin ister İslam düşmanlığı deyin. Bu maalesef sadece sokaktaki kişiler tarafından değil, bazı merkezler, bazı kurum ve kuruluşlar, bazı siyasetçiler tarafından teşvik edilip yönlendirilmektedir. Bunlar medeni dünyada, 21. yüzyılda gerçekten yeri olmayan şeyler. Herkes dinini ve inancını istediği gibi yaşayabilmeli.”

Haberin Devamı

‘KİMSENİN DİNİNE KARIŞMADIK, KARIŞMIYORUZ’

“Biz tarihte de günümüzde de bu konuda son derece duyarlıyız. Kimsenin dinine, kimsenin mezhebine karışmadık, karışmıyoruz. Kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökü ile ilgilenmedik, ilgilenmiyoruz. Bunu aynı şekilde biz kendi vatandaşlarımızın dini görüşleri için de mezhepsel inançlar için de bekliyoruz. İslam’a karşı, İslami düşünceye karşı, Müslüman’a karşı saldırıların önlenmesi, bundan önce fikri olarak, daha sonra fiili olarak vazgeçilmesi sadece bizim değil bütün herkesin sorunu olmalı. Dolayısıyla gerek Avrupa ülkelerinin gerekse Amerika ve diğer ülke yetkililerinin bu konuda düşünce ve yasa anlamında ve idari anlamda mutlaka tedbir almaları lazım.”

‘VATANIMIZIN, MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÇALIŞTIK’

Almanya’da yaşayan Türkler için bedelli askerlik ücretleri konusunda bir değişiklik olup olmayacağı konusunda gelen soruya Akar, şu cevabı verdi: “2019’da bildiğiniz gibi bir yasa hazırlandı. Bu yasa çok teferruatlı bir şekilde çalışıldı. Bizim zamanımızda oldu. Üniversiteler dahil, çeşitli dernekler, kuruluşlar dahil bunlarla temas etmek suretiyle bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının aksaksız, eksiksiz karşılanması, diğer taraftan da vatandaşımızın eğitim ve iş hayatına olumsuz etki etmemek için her türlü tedbir düşünüldü ve bunun ortalaması, ortaya çıkan optimal çözümün bu olduğuna inanalım. Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadeleye hep birlikte katkı sağlayacağız. Bu bizim için bir vatan millet meselesi. Dolayısıyla herkesin bu konuda bir fedakârlık yapması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız, buradaki kardeşlerimiz, evlatlarımız şu sebepten dolayı eğitiminden dolayı, iş hayatından dolayı, mesafelerden dolayı buraya gelemezken tabii onun da karşılığı olarak maddi bir katkısı olacak ki, oradaki masraflarımızı, oradaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim. Burada bu konuda arkadaşlarımıza, gençlerimize bu vesileyle bu mesajı iletmiş olalım. Vatan için, millet için, bayrak için fedakârlık yapılıyor. Canını veriyor oradaki Mehmetçik. Efendim kolunu, gözünü, ayağını veriyor. Hal böyleyken burada artık üçün beşin hesabını yapmak hiç doğru değil. Bu bir vatan hizmetidir. Kimimiz maddi kimimiz ayni yardım yapmak suretiyle, kimimiz fiili olarak orada hizmet yapmak suretiyle, vatanımızın, milletimizin bekası için refahı için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz.”