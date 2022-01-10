İslam karşıtı saldırılar kayıt altına alınacak

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EYALET Uyum Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert, antisemitizm gibi, Müslüman karşıtı ırkçılık, siyahi ve Asya karşıtı ırkçılık için de yeni birimlerin raporlama yapması gerektiğini açıkladı. Müsteşar Gonca Türkeli-Dehnert Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Mağdurların karşılaştıkları ayrımcılık ve ırkçılığa karşı, suç duyurusunda bulunmaktan çekinseler bile, bunu bildirebilecekleri bir birime ihtiyacımız var. Oluşturulacak bir başvuru adresiyle, mevcut veri tabanı tamamlanabilir ve bu durumdan etkilenenlere doğrudan yardım edilebilir. Böylelikle mağdurların sesi duyulmuş olur“ dedi.

BİRÇOK SALDIRI KAYIDA GEÇMEDİ

Gonca Türkeli-Dehnert, WAZ gazetesine verdiği röportajda da Iserlohn kentindeki saldırının, Müslüman karşıtı ırkçılık adına bir örnek olduğunu belirtti. Türkeli-Dehnert, siyasi motifli saldırılarla ilgili istatistiklerde birçok İslam düşmanlığıyla ilgili saldırıların kayıtlara geçmediğinin tahmin edildiğini de ifade ederken, birçok kişinin saldırıya uğradığı zaman veya mala zarar verildiği zaman suç duyurusunda bulunmadığını bildirdi.