İslam karşıtı ifadeleri tepki çekti

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MERKEZ sağ Avusturya Halk Partili (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner’in ülkede yaşanan siyasi krizi ilişkin kamu yayıncı kuruluşu ORF’ye verdiği demeçte, kullandığı İslam karşıtı sözleri tepkilere neden oldu. Ülkedeki Müslümanları temsil eden resmi kuruluş İGGÖ Başkanı Ümit Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Mikl-Leitner’in ifadelerine tepki gösterdi. Vural, 700 binin üzerinde Müslüman’ın yaşadığı ülkede İslam’ın resmi din olarak kabul edildiğini hatırlattı, Mikl-Leitner’in kullandığı ifadenin genelleyici ve aşağılayıcı yaklaşımdan da öte ülkedeki Müslümanların değerlerine yönelik doğrudan saldırı anlamına geldiğini kaydetti. Kullanılan sözün Avusturya’nın temel demokratik değerleri ve çeşitliliklere sahip toplum anlayışıyla çeliştiğine dikkati çeken Vural, son dönemde hem Müslümanlara hem de kurum olarak İGGÖ’ye yönelik saldırıların arttığını vurguladı.



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‘BU İFADELERİ DÜZELTMELİ’

“Ayrıca ‘İslam’a karşı mücadele’ ilanı, Avusturya’daki Müslümanları doğrudan saldırı ve düşmanlaştırma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Mikl-Leitner’in, bu sözleri dil sürçmesi sonucu kullandıysa ya da yanlışlıkla söylediyse ifadesini düzeltmesi gerekir. Aksi takdirde bu açıklama, Avusturya’daki Müslümanların tamamına yönelik karalama ve ayrımcılığın yanı sıra onları nefret ve şiddetin hedefi haline getirecek tehlikeli bir sınır aşma anlamına geliyor.”

Avusturyalı Müslüman yazar ve eğitmen Gernot Galib Stanfel da Facebook’tan Mikl-Leitner’in sözlerine tepki gösterdi. Stanfel, “Maskeler düşüyor mu? Başka bir ülkeye mi göç edelim? Zorla din mi değiştirelim? Kamplara mı gitmeliyiz? Aşağı Avusturya sorunun merkezi haline dönüşüyor” ifadelerini kullandı. SPÖ’lü Viyana’nın 10’uncu Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırladığı suç duyurusunu takipçileriyle paylaştı.