‘İslam düşmanlığını tüm dünyaya ifşa edeceğiz’

BAKAN Çavuşoğlu, Twitter hesabından Almanya’nın Hanau kentinde geçen yıl gerçekleştirilen ırkçı saldırının yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayınladı. Saldırının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının artmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Geçen yıl Almanya’da Müslümanlara yönelik 900’den fazla saldırı gerçekleştirildi. Salgın süreci de ırkçılık ve İslam karşıtlığını artırdı. Bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattık. İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Şunu çok net söylüyoruz; bu saldırılar artık son bulmalı. Hanau saldırısı ile ilgili soruşturmanın adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanması önem taşıyor. Aksi takdirde bu hastalıklı zihniyet sadece yabancıları ve Müslümanları değil, herkesi tehdit edecek. Bu konularda siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli. Şansölye Merkel’in de söylediği gibi, ırkçılık ve nefret zehirdir. Bunun panzehiri de sağduyulu siyasetçilerin elindedir. Bu sorunu ancak birlikte iş birliği ve kararlı adımlarla çözebiliriz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız.”