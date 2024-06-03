İslam düşmanlarına koz vermeyelim

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MÜDAHALE eden başka bir polisin silahını çekerek ateş açması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen 25 yaşındaki Afgan kökenli saldırganın ifadesi henüz alınamadığı halde, yine bilinen ön yargılardan ve komplo teorilerinden hareket edilerek, tüm Müslümanlara ‘günah keçisi’ gözüyle bakılmaya başlandı.

Saldırganın kökeni, milliyeti, dini ve dili ne olursa olsun, hangi motif ve gerekçeyle olursa olsun, bu ve benzer saldırıları tasvip etmek de, kabullenmek de mümkün değildir.

Olmamalıdır da...

*

Nitekim Almanya’da yaşayan Müslümanlar da, Müslümanların oluşturduğu çatı örgütler de, bu tür saldırıları her seferinde açık bir şekilde kınamaktadır.

Zaten doğru ve doğal olanı da budur.

Almanya gibi demokratik bir hukuk devletinde, suçun kollektif değil bireysel olduğu bal gibi bilindiği halde, politikacısından sokaktaki insanına kadar herkes tarafından nerdeyse yine tüm Müslümanlar adeta ‘hedef tahtası’ haline getirildi.

84.7 milyon nüfuslu Almanya Federal Cumhuriyeti’nde resmi verilere göre 5.3-5.6 milyon arasında Müslüman yaşamaktadır.

Bunların yüzde 40’ından fazlası Türkiye kökenlidir.

Bunların yarıya yakını bu ülkede doğmuş, tüm sosyalizasyonu bu ülkede kazanmış, hepsi de çok kültürlü bu toplumu her şeyiyle benimsemiştir.

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İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTİYORLAR

Ülkede yaşayan Müslümanların yarıdan fazlası Alman vatandaşıdır.

Bu insanlar, vatan edindikleri bu ülkede barış içinde yaşamak istemektedir.

Bu insanlar, toplumsal yaşama her alanda katkıda bulunmak istemektedir.

Bu insanlar, bu ülkede dışlanmadan, ayrımcılığa uğramadan, eşit haklara sahip birer yurttaş olarak yaşamak istemektedir.

Bu insanlar, bu ülkede Almanya’da, Almanya’mızda ‘insan gibi’ yaşamak istemektedir.

Evet...

Her toplumda olduğu gibi hiç şüphesiz Müslümanlar arasında da ‘aykırılar’ vardır.

Evet...

*

Hamburg’da nisan ayı sonlarında İsrail’in Filistin’de, Refah’ta giriştiği ve sürdürdüğü katliamı protesto gösterisi sırasında ‘Çözüm Hilafet’ (Kalifat ist die Lösung) yazılı afişler taşınmıştır.

Ama bunu Almanya’da yaşayan tüm Müslümanlara mal etmek ve “Müslümanlar Almanya’da hilafet devleti istiyor” demek tamamen haksızlık ve tamamen insafsızlıktır.

Kaldı ki Federal Anayasa Mahkemesi’ne göre ‘Çözüm hilafet’ yazılı afişler taşımak da, sloganları atmak da, hayata geçirmek için girişimde bulunulmadığı sürece, suç değildir.

Bu düşünceyi özgür bir biçimde ifade edebilme kapsamındadır.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’de bin 200’e yakın suçsuz günahsız insanı öldürmesi, Almanya’da yaşayan Müslümanlar tarafından da kınanmıştır.

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YÜZDE 55’İ ALMANYA’YI VATANI GÖRÜYOR

Böyle olduğu halde, aynı akşam başkent Berlin’in Neukölln kesiminde 100’e yakın Arap kökenli ‘kutlama’ yaptığı ve tatlı dağıttığı gerekçesiyle, Almanya’da İsrail düşmanlığı yapanların, Alman vatandaşı olsalar bile, sınır dışı edilmeleri istenmiştir.

Hatta 27 Haziran itibariyle uygulamaya konulacak olan Modern Alman Vatandaşlık Yasası’na göre Yahudi düşmanları, ırkçılar ve insanları aşağılayanlar Alman vatandaşı olamayacak.

Ya İslam düşmanları?

Daha önce de yazdım ve yine yazıyorum...

Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) güdümlü Konrad Adenauer Vakfı adına yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 45’i, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının da yüzde 55’i Almanya’yı ‘vatan’ olarak görmekte.

Hatta Irak ve Libya gibi bir İslam ülkesinin saldırması halinde, Türklerin yüzde 45’inin, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının da yüzde 50’sinin Almanya’yı savunmaya hazır oldukları aynı araştırmada yer almakta.

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Alman toplumsal düzeni savunmaya hazır Doğu Almanların oranının yüzde 42’de, Batı Almanların oranının yüzde 72’de kaldığı da.

Almanya’da yaşayan Türkler ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının yüzde 90’ı “Adil bir toplumda yaşıyoruz” derken, bu oran ‘saf kan’ Almanlarda yüzde 50’yi zar zor buluyor.

Demokrasiye bakışta da öyle.

Türklerin yüzde 88’i, Türk kökenli Alman vatandaşlarının yüzde 87’si “Demokrasi en iyi toplumsal ve politik sistemdir” diyor.

Almanlar da ise bu oran yüzde 80’i bile bulmuyor.

Veriler çok açık biçimde gösterdiği halde, Bertelsmann Vakfı’nın bir araştırmasına göre, Almanların yüzde 52’si İslam’ı bir tehdit ve Doğu Almanların yüzde 42.7’si, Batılıların da yüzde 36.6’sı “Müslümanlar yüzünden kendimi bazen kendi ülkemde yabancı hissediyorum” görüşünü paylaşıyor.

Yazık...

Hem de çok yazık...

Ama biz yine de İslam düşmanlarının eline koz vermemeye özen gösterelim!