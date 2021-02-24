İslam din dersi, Bavyera’da seçmeli ders oldu

İLK ve orta öğrenimdeki Müslüman öğrenciler, 12 yıldır pilot proje olarak yürütülen İslam din dersini 2021/22 öğretim yılından itibaren din ve etik derslerinin yerine seçebilecek. Din ve etik dersleri zorunlu müfredat kapsamında olduğundan seçilmesi halinde İslam din dersi de zorunlu hale gelecek. Eyalet hükümetinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre ilk etapta 364 okulda yürütülecek derslerden eyalette yaşadığı belirtilen yaklaşık 160 bin Müslüman kökenli ilk ve orta öğrenim öğrencisi yararlanacak. Almanca okutulacak olan İslam din dersi, yine Almanya’da yetişmiş öğretmenler ve pedagoglar tarafından verilecek. Ders içeriği olarak İslam din bilgisinin yanı sıra diğer dünya dinleri hakkında da öğrenim verileceği bildirildi.





HER EYALETTE FARKLI

Deneme döneminde 100 kadar öğretmenin görev aldığı, din dersini verecek öğretmen sayısının ihtiyaca göre giderek artacağı, daha önce sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin de kadroya geçeceği duyuruldu. Pilot proje olarak Almanca verilecek olan İslam din dersleri daha önceleri seçmeli olarak Türkiye’den gelen öğretmenler tarafından Türkçe olarak veriliyordu. Toplumsal uyuma engel teşkil ettiği gerekçesiyle uygulamaya son verilmişti. Hükümet tarafından onaylanan yasa değişikliği, önce okul aile birliklerinin onayına sunulacak, Meclis’ten geçtikten sonra da yürürlüğe girecek. Bavyera Eğitim Bakanı Michael Piazolo, İslam din dersinin talebe göre daha da genişletilebileceğini söyledi. Piazolo, İslam din dersinin uygulamaya geçirilmesinin entegrasyonun ne kadar ciddiye alındığının gösterilmesi açısından Müslüman topluma yönelik bir sinyal olduğunu kaydetti. Federal yasalara göre Almanya’daki eğitim ve öğretim konuları eyaletlere bırakıldığından İslam din dersleri de her eyalette farklı ele alınıyor.