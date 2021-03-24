MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİskoçya’da seçimlerinde herkes oy kullanabilecek
GeriAvrupa İskoçya’da seçimlerinde herkes oy kullanabilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

İskoçya’da seçimlerinde herkes oy kullanabilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İskoçya’da seçimlerinde herkes oy kullanabilecek

Türkiye’nin Edinburg Başkonsolosluğu, Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerden İskoçya’daki hükümetin yasa değişikliğiyle, Birleşik Krallık vatandaşı olmasa da ülkede yaşayan 16 yaş ve üzerindeki herkesin, İskoçya Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabileceğini duyurdu.

129 üyeli İskoç Parlamentosu’nun yeni üyelerinin belirleneceği oylamada, 6 Mayıs’taki seçim günü 16 yaş ve üzerindeki, Birleşik Krallık, İrlanda ve yasal bir izinle şekilde ülkede yaşayan ya da böyle bir izne ihtiyaç duymayan ülke vatandaşları oy verebilecek. Edinburg Başkonsolosluğu, seçmen kaydı için de son tarihin 19 Nisan 2021 olduğu uyarısında bulundu. Konu hakkında daha fazla bilgi Birleşik Krallık hükümetinin aşağıda kayıtlı resmi internet adreslerinden edinilebilmektedir:
https://www.gov.uk/elections-in-the-uk/scottish-parliament
https://www.gov.uk/elections-in-the-uk/local-government
Başkonsolos Nafi Cemal Tosyalı Hürriyet’e yaptığı açıklamada, İskoçya, Kuzey İrlanda’nın tamamı ve İngiltere’nin kuzeyini kapsayan görev bölgelerinde, yaklaşık 20 bin civarında Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

İskoçya’da seçimlerinde herkes oy kullanabilecek
Tosyalı ayrıca, Kovid-19 salgını sürecinde hem Türkiye hem de yerel makamların aldığı tedbirler doğrultusunda bazen mesai düzeninde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Vatandaşların bu değişikliklerden önceden haberdar edildiğini ve mağduriyet yaratmamak için acil işlemlerin kesintisiz yapıldığını belirten Tosyalı, “Ülkemize uçuşların durdurulduğu ve bilhassa tahliye uçuşlarının düzenlendiği dönemde, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak ve zor durumda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapılmıştır” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi