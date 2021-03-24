İskoçya’da seçimlerinde herkes oy kullanabilecek

129 üyeli İskoç Parlamentosu’nun yeni üyelerinin belirleneceği oylamada, 6 Mayıs’taki seçim günü 16 yaş ve üzerindeki, Birleşik Krallık, İrlanda ve yasal bir izinle şekilde ülkede yaşayan ya da böyle bir izne ihtiyaç duymayan ülke vatandaşları oy verebilecek. Edinburg Başkonsolosluğu, seçmen kaydı için de son tarihin 19 Nisan 2021 olduğu uyarısında bulundu. Konu hakkında daha fazla bilgi Birleşik Krallık hükümetinin aşağıda kayıtlı resmi internet adreslerinden edinilebilmektedir:

https://www.gov.uk/elections-in-the-uk/scottish-parliament

https://www.gov.uk/elections-in-the-uk/local-government

Başkonsolos Nafi Cemal Tosyalı Hürriyet’e yaptığı açıklamada, İskoçya, Kuzey İrlanda’nın tamamı ve İngiltere’nin kuzeyini kapsayan görev bölgelerinde, yaklaşık 20 bin civarında Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Tosyalı ayrıca, Kovid-19 salgını sürecinde hem Türkiye hem de yerel makamların aldığı tedbirler doğrultusunda bazen mesai düzeninde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Vatandaşların bu değişikliklerden önceden haberdar edildiğini ve mağduriyet yaratmamak için acil işlemlerin kesintisiz yapıldığını belirten Tosyalı, “Ülkemize uçuşların durdurulduğu ve bilhassa tahliye uçuşlarının düzenlendiği dönemde, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak ve zor durumda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapılmıştır” dedi.