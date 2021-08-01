İskoçya uyuşturucudan ölümlerde yine Avrupa lideri

YENİ yayımlanan 2020 yılına ait verilere göre, 1.264 kişinin uyuşturucu yüzünden öldüğü bir önceki yıla göre 75 daha fazla uyuşturucu bağlantılı ölüm kayıtlara geçti ve sayı üst üste yedi yıl artmış oldu. 2020’nin ölüm sayıları aynı zamanda, kayıtların tutulmaya başladığı 1996 yılından bu yanaki en olumsuz tabloya işaret ediyor. İskoçya her 1000 kişi başına 21.2 uyuşturucu bağlantılı ölümle, bu alanda Avrupa’nın kötü ülkesi.

ERKEKLERİN ÖLME İHTİMALİ 3 KAT YÜKSEK

Bu oran, Birleşik Krallık’ı oluşturan diğer ülkeler İngiltere ve Galler’in üç buçuk katı. Verilere göre ölümlerin 1.192’si eroin, morfin, metadon, kodein ve didrokodein gibi opioid uyuşturuculardan kaynaklandı. İskoçya’da alkol kaynaklı 173, extacy gibi uyarıcılardan 40, amfetaminlerden de 60 kişi öldü. Erkeklerin uyuşturucudan ölme ihtimali kadınlara kıyasla yaklaşık üç kat yüksek olurken, yoksul bölgelerde oturanların uyuşturucu kaynaklı ölüm ihtimali, zengin bölgelere kıyasla 18 kat daha yüksek gerçekleşti.

ÖLÜMLERDEKİ ARTIŞ YOKSULLUKTAN

İskoçya Uyuşturucu Forumu da uyuşturucunun etkisiyle ölümlerdeki artışın yoksulluk kaynaklı olduğunu belirtti. Kuruluşun açıklamasında “İskoçya’nın uyuşturucu sorununun kökeni 1980’lerde endüstrileşmenin çöküşüyle gelen sert iklimde ve sonraki onyıllarda görülen ekonomik ve sosyal etkide yatıyor” denildi.