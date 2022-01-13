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İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis

#Almanya#İşkenceci Suriyeli#Eyad A.
İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis

Almanya’da görülen davada Suriyeli eski istihbaratçı Anwar R., Suriye’de iç savaş döneminde işlenen 27 ayrı cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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ALMANYA’da, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, eski Suriyeli istihbaratçı Anwar R., 27 ayrı cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 58 yaşındaki sanık, Suriye’deki iç savaşta binlerce insana yapılan işkencelerden sorumlu tutuluyor. Koblenz’de görülen dava, Suriye’de rejimin işkenceleriyle ilgili ilk dava olma özelliğini taşıyor.

İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis
4 BİN KİŞİ ŞİDDET GÖRDÜ
Şam’da o dönem albay rütbesine sahip olan Anwar R.’nin yönetimi altındaki cezaevinde Nisan 2011 ile Eylül 2012 dönemleri arasında en az 4 bin kişinin şiddet gördüğü ve işkenceye maruz kaldığı ifade ediliyor. Esad rejiminin işlediği suçlarla ilgili davalar Avrupa’da özellikle Almanya’da daha sık görülmeye başlandı. 2021 yılının Şubat ayında yine Suriye istihbarat görevlisi olan Eyad A. insanlığa karşı suç işlemeye yardımdan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis
EVRENSEL YARGI İLKESİ GEREĞİNCE...
Almanya, Suriyelilerin hapishanelerde işkence gördüklerini bildiren suç duyuruları yapması üzerine evrensel yargı ilkesi gereğince, yabancı bir ülkede insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş ve soykırım davalarına ilişkin yargı süreci başlatabiliyor. 2017 yılı Mart ayında Suriye’de işkenceden kurtulan yedi kişi ve insan hakları grupları Suriye gizli servis çalışanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun yanı sıra 2020 yılında yedi Suriyeli, Esad rejiminin gözaltı merkezlerinde tecavüze ve cinsel tacize uğradıklarını belirterek Almanya’da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis
İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis

 

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#Almanya#İşkenceci Suriyeli#Eyad A.

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