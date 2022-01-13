İşkenceci Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya’da müebbet hapis

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ALMANYA’da, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, eski Suriyeli istihbaratçı Anwar R., 27 ayrı cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 58 yaşındaki sanık, Suriye’deki iç savaşta binlerce insana yapılan işkencelerden sorumlu tutuluyor. Koblenz’de görülen dava, Suriye’de rejimin işkenceleriyle ilgili ilk dava olma özelliğini taşıyor.