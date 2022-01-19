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HABERLERAvrupa Haberleri

İşkenceci doktor hâkim karşısında

#Almanya#Frankfurt#İşkenceci Doktor
İşkenceci doktor hâkim karşısında

Almanya’da, 2011-2012 yıllarında Suriye’nin Humus şehrindeki bir askeri hastane ve askeri istihbarata bağlı cezaevinde mahkûmlara işkence ederek fiziksel ve psikolojik zarar vermek suçlarından tutuklanan 36 yaşındaki Suriyeli doktor Alaa Musa’nın yargılanmasına başlandı.

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FRANKFURT Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne sunulan belgelerde, doktorun kasten bir tutukluyu iğneyle öldürdüğü, mahkûmlara işkence yaparak bazı tutukluları kısırlaştırmaya çalıştığı, kemiği kırık olan bir tutukluya anestezi yapmadan müdahalede bulunduğu, bazı tutukluları da döverek bilinçlerinin kaybolmasına yol açtığı belirtildi. İddianamede, doktorun işkence yaptığı hastalar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi. Uluslararası Af Örgütü, davanın Suriye’deki toplu suçlarla mücadele ve Suriye halkı için adaleti sağlama yolunda önemli bir adım olduğuna, Suriye’deki adaletsizlik sisteminde askeri hastanelerin işlevine yönelik yargılamanın ilk kez ayrıntılı olarak ele alındığına dikkat çekti. Açıklamada, “Dava, sadece asker ve istihbarat personelinin değil, herkesin evrensel hukuk ilkesine göre sorumlu tutulabileceğini açıkça ortaya koymaktadır” denildi.
Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde geçen hafta Suriye’deki devlet işkencesine ilişkin dünyadaki ilk ceza davası görülmüştü. Suriyeli eski istihbaratçı Enver Raslan iç savaşta işlenen 27 ayrı cinayet ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunarak, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2021 yılının şubat ayında yine Suriye istihbarat görevlisi Eyad El Garib insanlığa karşı suç işlemeye yardımdan Koblenz Eyalet Mahkemesi tarafından 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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#Almanya#Frankfurt#İşkenceci Doktor

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