Isınma sübvansiyonuna herkes başvurabilecek

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TARTIŞMALI Isıtma Yasası kapsamındaki üçüncü finansman ayağıyla birlikte, sübvansiyonlar artık hedeflenen tüm gruplara açık hale geldi. Daha önce, apartmanların ve müstakil evlerin sahipleri devlet desteği için başvurabiliyordu. Düzenlemeye göre binanın konut veya ticari olmasına bakılmaksızın en az yüzde 30 finansman sağlanacak. Isıtma değişiminin hızına ve uygulanmasına bağlı olarak yüzde 70’e kadar sübvansiyon verilebilecek. Kendi mülklerinde yaşayan ve yıllık vergilendirilebilir hane geliri 40 bin Euro’dan daha az olanlara ise yüzde 30’lük bir gelir vergisi indirimi sağlanacak.

ŞİMDİYE KADAR 93 BİN ONAY

Yeni Isıtma Yasası genel olarak 2024 yılından itibaren yeni kurulan tüm ısıtma sistemlerinin yüzde 65’inin yenilenebilir enerjilerle çalıştırılmasını öngörüyor. İşleyen ısıtma sistemleri çalıştırılmaya devam edilebilecek. Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na (BMWK) göre bugüne kadar yaklaşık 93 bin onay verildi. Bu rakama apartman blokları ve ev sahipleri derneklerinden gelen ek başvurular da dahil. Bakanlığa göre, kalan grupların da eklenmesi nedeniyle başvuru sayısında bir artış bekleniyor. Alman Isıtma Endüstrisi (BDH), yıl sonuna kadar en fazla 200 bin ısı pompası satışı bekliyor. Alman hükümeti 2024 yılından itibaren her yıl 500 bin ısı pompası kurulması hedefini koymuştu.