‘Işıklarla Gelen Deha’ya seyirciden tam not!

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KÖLN Delbrück’te bulunan Net Akademi Merkezi Tiyatro salonunda sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. ‘Işıklarla Gelen Deha’ oyunu Deniz Akkaya’nın yazdığı tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Ülkü Duru’nun sanat yönetmenliğinde sahnelendi. İki perdeden oluşan eser, Tesla’nın ilham veren yaşamından kesitler sunarak izleyicileri bilim ve sanatın buluştuğu bir yolculuğa çıkardı. Net Akademi kurucularından Deniz Akkaya, oyun sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada ‘Işıklarla Gelen Deha’ adlı oyunumuzda Nikola Tesla’nın yaşamından önemli kesitler sunduk. Tesla hakkında birçok film ve belgesel yapıldı, kitaplar yazıldı ancak bugüne dek bir tiyatro oyunu sergilenmemişti. Dünyada ilk defa onu tiyatroya taşımanın gururunu ve heyecanını yaşadık. Oyunumuz büyük ilgi gördü. Oyuncu arkadaşlarımızın sergilediği Türkçe oyunu, ilerleyen dönemde Almanca ve İngilizce olarak da izleyicilerimizle buluşturacağız. Gelen tiyatroseverlerden aldığımız olumlu tepkilerden çok memnunuz. Bundan sonra da çok farklı oyunlarla izleyicinin karşısına çıkacağız. Akademimizde oyunculuk eğitimi almak isteyen herkesi davet ediyoruz.” Net Akademi’nin bu etkileyici çalışması, tiyatroseverlerden tam not aldı ve Nikola Tesla’nın ilham veren hikâyesini sahneye taşımasıyla sanat dünyasında özel bir yer edindi. Oyun ilk etapta önümüzdeki aylarda Türkiye’de sahne alarak tiyatroseverlerle buluşacak.