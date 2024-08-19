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Isı sistemi bütçesinde kesinti

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#ALMANYA#Robert Habeck#AVRUPADAN HABERLER
Isı sistemi bütçesinde kesinti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 11:10

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, devlet destekli ısı pompası monte etmeleri için halka çağrıda bulunurken, bütçede 600 milyon Euro kesinti yapıldı.

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ALMANYA’da ‘Kalorifer Yasası’ olarak bilinen yasal düzenlemelerde, binaların yalıtımı ve izolasyonu ile yenilenebilir enerjiye uygun ısı sistemi monte edilmesinin hızlandırılması için öngörülen devlet katkısında ciddi kısıtlamaların planlandığı ileri sürüldü. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), aylardır Almanya’nın çeşitli kesimlerinde düzenlediği etkinliklerde halka yenilenebilir ısı sistemine geçme çağrısında bulunurken, Bild gazetesi, bakanlığın bütçesinde geçen yıl 3.9 milyar Euro olan devlet desteğinin gelecek yıl 3.3 milyar Euro olacağına yer verdi. Devlet desteğinde kesinti nedeniyle hem konutların yalıtımında hem de ısı pompaları monte edilmesinde önemli ölçüde düşüş yaşanmasının beklendiğine dikkat çekildi. Öte yandan, geçen yıl Almanya’da yenilebilir enerjiye uygun 365 bin adet ısı pompası satıldığı, bu yılın ilk yarısında ise önemli ölçüde düşüş olduğu kaydedildi.

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#ALMANYA#Robert Habeck#AVRUPADAN HABERLER

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