İşe ve okula gidecekler dikkat! Demiryollarında yine grev

PAZARTESİ gece saat 002.00’den itibaren tren ve banliyölerde gecikme ve sefer iptalleri yaşanacak. Grev çarşamba günü 02.00’de sona erecek. Grevin hafta başına denk gelmesinden dolayı ulaşımda büyük sorunlar yaşanacağı uyarısında bulunuldu. Öte yandan Alman Demiryolları’nın sendikayla yeninden müzakerelere başlamak istediği belirtildi.

MAKİNİST BAŞINA 600 EURO

DB yönetiminin sendikanın makinistler için talep ettiği korona primi konunda masaya oturmak istediği kaydedildi. Ancak korona priminin miktarı konusunda açıklama yapılmadı. GdL sendikası makinist başına 600 euro korona primi talep ediyordu. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer de önceki gün demiryolları yönetimine çağrı yaparak sendikayla müzakere masasına oturması için sendikanın taleplerine bir adım yaklaşmasını önermişti. Sendika yönetimi korona priminin yanı sıra çalışanlar için yüzde 3.2 oranın da zam talep ediyor. DB ise zammı basamak halinde farklı zamanda ödemeyi teklif ediyor.