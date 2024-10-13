‘İşe teşvik primi’ sancısı

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ANA muhalefet CDU/CSU başta olmak üzere işveren çevreleri de hükümetin bu yöndeki planlarına tepki gösterdi. Milyonlarca insanın bu ülkede yıllardır çalıştığına dikkati çeken işverenler, böyle bir uygulamanın bu insanlara haksızlık anlamına geleceğini söylediler. Bir dönemler SPD Genel Başkanı ve Federal Çalışma Bakanı olarak görev yapan Federal Çalışma Ajansı Başkanı Andrea Nahles, hükümetin uzun süreli işsizlere prim ödenmesi planını eleştirdi. Nahles, “Bizim, işimizi yapmak için böyle bir prime ihtiyacımız yok. Bizim, politikanın bizim işimizi yapmamız için rahat bırakmasına ihtiyacımız var” diyerek, prim ödeme planına karşı olduğunu söyledi.

‘BİRÇOK SORU İŞARETİ GÖRÜYORUM’

Koalisyon hükümetinin önümüzdeki günlerde Federal Meclis’te görüşülecek olan bu yöndeki planına hükümet kanadından bazı parlamenterler de karşı çıkıyor. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, “1000 Euro’luk primde birçok soru işaretleri görüyorum. Bu yönde atılan adımı yanlış buluyorum” derken, partisinin Federal Meclis’teki oylamada buna destek vermesinden emin olmadığını söyledi. Klingbeil, “İş, ancak asgari saat ücretinin artırılması, garantili emekli aylığı ve garantili iş yeri ile cazip hale getirilir. Biz SPD olarak buna ağırlık veriyoruz” diye konuştu. Hükümetin küçük kanadı FDP’li bazı parlamenterler de uzun süreli işsizlere çalışmaları için ekstra prim ödenmesi planlarına karşı çıktı. Hükümetin bu yönde karar almasında etkin rol oynayan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), uygulamayı savundu. Almanya’da bazı basın organlarının “Kı.... kaldır primi” olarak nitelediği bu yöndeki planlara Almanların yüzde 40’ı karşı çıkarken, yüzde 34’ünün destek verdiği kaydedildi.