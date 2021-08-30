‘İşçisin sen işçi kal’ demedi Meclis’e girdi

BİR bebek malzemeleri satan şirkette depo işçisi olarak çalışan Zeki Gökhan yaklaşık 2.5 ay milletvekilliği yapacak. Zeki Gökhan, Sol Parti milletvekili Ingrid Remmers’ın vefatı üzerine yedek listeden Meclis’e girmeye hak kazandı.

GENEL SEÇİMDE ADAY DEĞİL

Zeki Gökhan, 1993 yılında siyasi sığınmacı olarak Almanya’ya gelmiş. İkamet izni ve çalışma müsaadesi alan Gökhan çalışma hayatının yanı sıra siyasi olarak Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da aktif siyasetten vazgeçmemiş. 2008 yılında Sol Parti üyesi olan Zeki Gökhan, sonraki seçimlerde hem eyalet parlamentosu hem de federal Meclis için adaylığını koymuş. Son olarak 2017 yılında yapılan parti kongresinde yüzde 52 oyla yedek listeye seçilen Zeki Gökhan 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde ise aday değil.

MECLİS’E GİREN İLK MİLLETVEKİLİ

Kısa bir süreliğine de olsa milletvekili seçilmesini değerlendiren Gökhan, “Türkiye’de yıllardır emekçinin yanında sivil siyasi hareketler içinde yer aldım. Almanya’ya geldikten sonra da emekçinin yanında yer almaya devam ettim. Yıllardır işçi olarak çalışıyorum. Almanya’da çalışırken Meclis’e giren ilk milletveklili olarak tarihe geçtim. Aynı zamanda en kısa milletvekilliği yaparak da rekor kıracağım” dedi. Zeki Gökhan, milletvekili olduğu süre içinde işinde çalışmayacağını ancak milletvekilliği sona erdikten sonra yeniden işçi olarak hayatına devam edeceğini belirtti.