Grevdeki işçiler terminale yürüdü

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Almanya’da Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları 24 saatlik greve gitti. Berlin Brandenburg Havalimanı’nda iş bırakan çalışanlar, eylem yaptı. Havalimanının yolcu gidiş katına çıkan yaklaşık 100 kamu ve yer hizmeti çalışanı, terminalde yürüdü. Eylem yapan işçilerin yürüyüşü sırasında zaman zaman alkışlar yükseldi. Grev nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı’nda 246 uçuş iptal oldu, iptallerden yaklaşık 67 bin yolcu etkilendi.





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TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Frankfurt havalimanında ise Lufthansa’nın bugün planlanan tüm uçuşları iptal edildi. Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport, hiçbir yolcu uçağının kalkış yapmayacağını ve 11 Mart’ta da gecikme ve iptallerin olabileceğini bildirdi. Frankfurt Havalimanı’ndaki grevden 150 binden fazla yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor. Güvenlik personeli için Ver.di ile Havacılık Güvenliği Şirketleri Federal Birliği (BDLS) arasında yeni toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki turunun 26 ve 27 Mart’ta yapılması bekleniyor. Kamu sektörü için bir sonraki müzakere turunun ise 14 Mart’ta Potsdam’da yapılması planlanıyor. Havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının grevi bu gece 23.59’da sona erecek.