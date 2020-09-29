İşçiler kontak kapadı, hayat felce uğradı

ALMANYA genelinde gerçekleşen ve büyük destek gören uyarı grevi nedeniyle metro, otobüs, tramvay ve banliyö trenleri yolcu taşmadı. Yaklaşık 87 bin çalışan geçici olarak iş bıraktı. Otobüsler garajlarda, trenler ise istasyonlarda bekledi. Metro girişleri kapatıldı. Çalışanlar ise sokakta hak aradı. Grevden en çok sabah saatlerinde işine gitmek zorunda olan çalışanlar ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler etkilendi. Özel otomobiller ve bisikletlerle işe gitmeye çalışanların bir bölümü, geç iş başı yaptı. VELİLERE MESAJ GİTTİ

Okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri de eğitimin aksamaması için bir gün önceden velilere mesaj göndererek okula yakın bölgede oturanların erkenden yola çıkmalarını istedi. Mesajlarda okula uzak bölgelerde oturan velilerin öğrencileri otomobillerle okula taşımaları önerisi de yer aldı. Kimi eyaletlerde ise grev nedeniyle okula uzak bölgelerde oturan öğrencilere izin verildi. Gelemeyenler yok sayılmadı. Berlin ve benzeri büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı yaşandı. Taksiler talebi karşılamaya yetemedi. SENDİKA GREVİ SAVUNDU

ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, yapılan uyarı grevini savundu. Behle “Tam zamanında uyarı grevi yaptık. Yaşanacak sorunlara yönelik önlem alınması için de uyarı grevini önceden duyurduk” dedi. Toplu taşıma sektöründe ver.di üyesi 87 bin sendikalı çalışıyor. Sendika ile Birleşik Belediye Birlikleri temsilcilerinin sürdürdükleri toplu sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı. İşveren temsilcileri şimdiye kadar toplu sözleşme masasına herhangi bir öneriyle gelmedi. Öneride bulunmamalarına gerekçe ise “Teklif için henüz erken, zamanı değil’ açıklaması yapıldı.