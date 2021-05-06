İşçi olarak girdiği mermer ocağını satın aldı

TOPLAM 400 yüz bin metrekare maden ve 50 bin metrekare işleme alanıyla fabrika alanlarından oluşan tesisler, bu alanda Almanya’daki en tesislerden biri. 57 yaşındaki Cemalettin Demir, 1980’de Çorum’dan Almanya’ya geldiğini ve hemen şimdi sahibi olduğu madende çalışmaya başladığını söyledi: “40 yıl boyunca madenin her kademesinde çalıştım ve yükseldim. Madenin 260 yıl ve dokuz jenerasyon sahipliğini yapan Alman aile artık satmak istediklerini belirtince, hemen talip oldum. Aileme güvenerek işçi olarak başladığım madende patron oldum. Tabii ki bu günlere gelmek kolay olmadı. Günde 15-16 saat çalıştığım oldu. Ailem her zaman yanımdaydı. Çalışmaktan ve dürüstlükten feragat etmeyen herkes bir gün başarıya ulaşır. Özellikle Almanya’da yaşayan gençlerimiz okuyarak, azmederek ve çalışarak aşılamayacak engellerin ve kavuşulamayacak hedeflerin olamayacağını asla unutmasınlar.” Kızı Seher Demir, oğlu Muharrem Demir ve damadı Rıdvan Demir, Cemalettin Demir’in en büyük yardımcıları.

Tesislerden çıkarılan ‘Solnhofener’ mermerler yüzyıllar önce İstanbul’daki Ayasofya Camii’nin inşasında da kullanılmış.

