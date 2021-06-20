İşçi göçünün simgesi ‘Umuda Yolculuk’ anıtı

KADIKÖY İskele Meydanı’ndaki anıt için düzenlenen törene Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) Başkanı Nevzat Cingöz, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anıt fikrini ortaya attığı belirtilen Hollandalı gazeteci ve TV programcısı Ömer Hünkar Ilık ve davetliler katıldı. 1960’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya göçün en ağır yükünü çeken birinci kuşak işçilere saygı amacı taşıyan ‘Umuda Yolculuk’ anıtının benzeri yine Hollanda’daki Türkler tarafından 2014 yılında Rotterdam’da dikilmişti.

Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu’nun girişimleri, Doç. Dr. Nevzat Cingöz’ün öncülüğü ve Zeki Baran’ın proje başkanlığını yaptığı anıtın tasarımı, dökümü İzmir’de yaşayan heykel sanatçıları Zafer Dağdeviren, Ali Yaldır ve Derya Ersoy tarafından yapıldı. 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki anıt, Türk-Hollandalı girişimciler tarafından finanse edildi.





Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) Başkanı Nevzat Cingöz

‘BU ANITLA BIR DÖNEMİ KAPATIYORUZ’

Açılışta konuşan DSDF başkanı Nevzat Cingöz, şunları söyledi: “Türk işçiler 1960’ların başından beri Türkiye’den Avrupa’ya göç ediyor. İşçiler, Avrupa ekonomisinin yeniden inşasına katkıda bulundular. Aynı zamanda çocuklarına ve torunlarına Avrupa’da bir gelecek sağladılar. Misafir işçiler, paraları, bilgileri ve Avrupa ülkelerindeki bağlantılarıyla Türkiye’de yatırım yaptı. Bu kişiler şimdi 80 yaşın üzerinde. Birçoğu çoktan öldü. Bu anıtla bir dönemi kapatırken aynı zamanda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Şu anda Avrupa’da 5 milyondan fazla Türkiye kökenli vatandaş var. Onlar hiç bilmedikleri bir ülkede, hiç tanımadıkları insanların arasında, ilk kez duydukları bir dilde, tümüyle yabancı oldukları bir kültürle karşı karşıya kaldılar. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış o ülkelerin gelişmelerine oldukça büyük katkılarda bulundular. Hatta Kovid-19 aşısıyla dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, kendi hayallerini tahta bavullara kilitleyen, birinci kuşak göçmen işçilerin çocuklarıdır. Bu anıt, aynı zamanda dünyamızda ve Avrupa’da son yıllarda gelişen aşırı milliyetçiliğe karşı sosyal çeşitlilik ve katılıma bir destek sağlama amacı da taşımaktadır. Bu anıt, hepimizin ortak mirası. Onlar bizim ortak savaşçılarımızdı. Ve ben o savaşçılarımıza, bizlere verdikleri emek için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis