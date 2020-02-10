Ischinger sert konuştu: ‘Utanç verici’

YERYÜZÜNDEKİ iç savaşların, çatışmaların, siyasi krizlerin masaya yatırıldığı Münih Güvenlik Konferansı cuma günü 56’ncı kez başlıyor. Konferans öncesi başkent Berlin’de bir basın toplantısı düzenleyen Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa’nın, özellikle Suriye’deki iç savaşa tamamen seyirci kaldığını, tarafları bir masa başına oturtmak için hiçbir girişimde bulunmadığını eleştirdi. Ischinger, Avrupa’nın bu tutumunu “Sorumsuzluk” olarak niteledi.

Libya’da da ayrılıkçı Hafter’e, “Bir adım daha ileri gidemezsin” denilmediği için Hafter’in ateşkesi imzalamadığını eleştiren Ischinger, “Hafter’e daha çok baskı yapılması gerekir. Dünya son yıllarda çok daha tehlikeli oldu” dedi. Ischinger, Afganistan’da, Yemen’de, Suriye’de Libya’da AB’nin seyirci tavrını ‘affedilemez’ olarak niteledi.

ÇATIŞMALARA SEYİRCİ KALINDI

Ischinger, “Avrupa topluluğunun başarısızlığı çok üzücü. Avrupa, dünyanın en büyük ekonomisi. 500 milyon nüfusa sahip. Avrupa Birliği’nin birçok krizde hareket etme kapasitesini gösterememesi çok utanç verici. Neden Suriye’deki savaşa son verilmesine katkıda bulunamıyoruz?” diye sordu. Ischinger Batı’nın çatışmalara seyirci kalmasını 2020 güvenlik konferansı raporunda İngilizce ‘Westlessness’ (batısızlık) olarak nitelendirdiklerine dikkati çekti.

27 KRİZ MASAYA YATIRILACAK

Hafta sonu yapılacak konferansta Batı dünyasının küresel olarak azalan rolünün yanında 27 münferit krizin masaya yatırılacağını belirten Ischinger, Münih Güvenlik Konferansı’nda bu yıl küresel ısınma konusunda önceki konferanslara göre daha fazla tartışmanın olacağını ifade etti. Nükleer silahsızlanma, krizleri önleme ve küresel sağlığın da tartışılacak konular arasında olacağını kaydetti.

56. Münih Güvenlik Konferansı’na bu yıl 30 devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 70 dışişleri ve savunma bakanı katılacak. Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı konferansa, ABD’den geniş katılım olacağını ifade eden Ischinger, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin de konferansa katılacağını aktardı.