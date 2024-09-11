İş yaşamına girmek isteyen göçmen kadınları bekliyoruz

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HANNOVER Bölgesi’ndeki iş gücü piyasası için Almanya’da bir perspektif oluşturmak isteyen göçmenlik ve mültecilik deneyimi olan kadınları harekete geçirmeyi ve onların istekleri doğrultusunda iş gücü piyasasına dahil olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan ‘START Projesi’ ortaklarından FöTEV Nds’nin proje yöneticisi Dr. Meltem Sermet, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC Deutschland (GmbH) ve Ukraynalıların oluşturduğu bir dernekle birlikte böyle bir projede kâr amacı gütmeyen, seküler bir yapıya sahip, ebeveynler ve çocuklar alanında çalışan bir federasyon olarak bizim de bu projede yer almamızı önemli buluyorum. Çalışmalarımızı değişik mekânlarda sürdürsek de ilgi duyanlar için Ricklinger Str.126 Hannover adresine veya start@foetev.de’ye başvuruda bulunmalarını bekliyoruz.” Dr. Sermet, proje uygulama alanlarını şu şekilde sıraladı:



“1) İş birliği ortaklarının desteğiyle göçmen kökenli kadınlarla iletişime geçilecek; projeyle ilgilenen katılımcıların START’ın kapsamlı etkinliklerine katılması sağlanacak. Katılımcılar kaydolduktan sonra proje hizmetlerinden faydalanabilecekler. (Çeşitli konulardaki seminerler, staj yeri, mesleki eğitim fırsatları gibi.)2) Mesleki güçlendirme kursları birkaç tamamlayıcı programdan oluşmaktadır. Kariyer oryantasyon kursları, kişisel gelişim seminerleri, Almanca dilini geliştirme sohbetleri ve bilgisayar becerileri üzerine kurslar. Tüm bunlar belli aralıklarla, yaz ve Noel tatili dışındaki zamanlarda okul saatleri içerisinde öğleden önce olacak şekilde düzenlenecektir.3) Diğer uygulamaların yanı sıra aileye yönelik etkinlikler de planlanmaktadır. Buradaki amaç, katılımcıların çevresini projeye duyarlı hale getirmektir.4) Katılımcılara iş fuarları ve mesleki geziler hakkında da bilgi verilecek. Firmalarla iletişime geçilerek iş ve staj imkânları, çıraklık ve mesleki eğitim konularında bilgi elde edilecek ve bilgilendirme etkinlikleri organize edilecektir.5) Kişisel mesleki hedeflerine odaklanabilmeleri için katılımcılara uzun vadede bireysel olarak bir danışman eşlik edecek ve katılımcının iş hayatına yönelik adımları bu sayede takip edilecektir.6) Katılımcılara çocuk bakımı konusunda da destek hizmet ve bilgilendirme sunulacaktır.