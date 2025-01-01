İş makinesiyle dehşet saçtı

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YILIN son günü meydana gelen olayda saldırgan, bina ve araçlara zarar verdi, ardından polisle kilometrelerce süren bir kovalamacaya girdi. Olayın sonunda üç polis memuru yaralandı, saldırgan ise polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Şahsın inşaat firmasına ait sahaya nasıl girdiği ve iş makinesine nasıl ulaştığı henüz belirlenemedi. Firmanın tüm envanterine ciddi zararlar veren saldırgan, çevrede büyük bir yıkıma yol açtı. Durumu fark eden bir görgü tanığının polisi araması üzerine ekipler olay yerine geldi. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte şahıs, iş makinesini (bagger) kullanarak hızla hareket etti ve bölgedeki bir otoyola çıktı. Tauberbischofsheim kasabasına doğru süren saldırgan, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yetkililer, kovalamaca sırasında dört polis aracının ve birçok sivil aracın zarar gördüğünü belirtti. Bir polis sözcüsü, iş makinesini durdurmak için devriye araçlarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Öğleden sonra şahıs, bir oto galerisinin sahasına girdi. Polisin durdurma çabaları sonuç vermeyince, hoparlör anonslarının ardından ateş açıldı. Saldırgan, aracı yeniden hareket ettirmek isteyince polis tarafından etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yetkilileri, kaç el ateş edildiği konusunda bilgi vermezken, Baden-Württemberg Kriminal Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganın motivasyonu halen bilinmiyor. Polisin ilk açıklamalarında, olay ‘muhtemel bir cinnet hali’ olarak nitelendirildi. Ancak daha sonra yayımlanan basın bültenlerinde bu ifadeye yer verilmedi. Olayın bir terör saldırısı olmadığı ve politik bir arka plan taşımadığı tahmin ediliyor. Saldırganın psikolojik bir rahatsızlığının olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.