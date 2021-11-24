İş insanından eğitime anlamlı destek!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Yöntemleri deşifre oldu: Kovid partisi vermişlerYöntemleri deşifre oldu: Kovid partisi vermişler! #Korona Partisi
Planı açıkladı Tüpraştan dev yatırımPlanı açıkladı! Tüpraş'tan dev yatırım#Tüpraş
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
HABERLERAvrupa Haberleri

İş insanından eğitime anlamlı destek!

#Mustafa Sayın#Bahattin Gemici#AVRUPADAN HABERLER
İş insanından eğitime anlamlı destek

Bey Döner firması sahibi iş insanı Mustafa Sayın, Eğitimci-Yazar Bahattin Gemici’nin ‘Çocuğunuzun Başarısı Sizin Elinizde’ ile ‘Stefan’ın Şeker Bayramı ve ‘Ali’nin Noel’i’ adlı kitaplarından satın alarak eğitime destek kampanyasına katıldı.

Haberin Devamı

DENEYİMLİ öğretmen Bahattin Gemici’nin anne babalar için pratik bilgiler içeren, çocuğun doğumundan, üniversiteye kadar olan eğitim sürecinde bilinmesi ve uygulanması gereken önemli konulara değindiği kitabına destek geldi. Avrupa çapında üretim yapan Bey Döner sahibi iş insanı Mustafa Sayın, ailelere ücretsiz dağıtılmak üzere 220 adet kitap satın aldı. Sayın, sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklediklerini, velilerimizi çocuk eğitimi konusunda bilgilendirmek ve çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için çaba gösterdiklerini belirtirken, “Bu amaçla Eğitimci -Yazar Bahattin Gemici’nin yazdığı ‚ ‘Çocuğunuzun Başarısı Sizin Elinizde‘ ile ‘Stefanın Şeker Bayramı’ ve ‘Ali’nin Noel’i‘ adlı kitaplardan satın alarak yurttaşlarımıza hediye etmeye karar verdik” dedi.

‘ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISI SİZİN ELİNİZDE’
Mustafa Sayın, ‘Çocuğunuzun Başarısı Sizin Elinizde‘ adlı kitabın velilere çok yararlı olacağını ve çocukları başarıya götüreceğine inandığını ifade etti. Sayın, “Kitapta, çocuk gelişimi, anadili edinimi, çocuk ve gençlerin okul başarısı, anne baba desteği, Alman okul sistemi sosyal beceriler, değerler eğitimi, takım çalışması, eleştirel düşünme, ergenlik çağı, koronavirüs dönemi, Türkçenin okullarda ders olarak okutulması gibi birçok konuya yer verilmiş olması velilerimize çok yararlı olacaktır” diye konuştu.

Haberin Devamı

HOŞGÖRÜ TOPLUMU YARATMALIYIZ
Ankaralı iş insanı, yazar Bahattin Gemici’nin, Almanca ve Türkçe olan resimli kitabının, çocuklara okumayı sevdirerek, var olan önyargıları ortadan kaldıracağını ve Türk- Alman dostluğuna katkıda bulunacağını da söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Sayın#Bahattin Gemici#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde