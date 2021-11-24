İş insanından eğitime anlamlı destek!

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DENEYİMLİ öğretmen Bahattin Gemici’nin anne babalar için pratik bilgiler içeren, çocuğun doğumundan, üniversiteye kadar olan eğitim sürecinde bilinmesi ve uygulanması gereken önemli konulara değindiği kitabına destek geldi. Avrupa çapında üretim yapan Bey Döner sahibi iş insanı Mustafa Sayın, ailelere ücretsiz dağıtılmak üzere 220 adet kitap satın aldı. Sayın, sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklediklerini, velilerimizi çocuk eğitimi konusunda bilgilendirmek ve çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için çaba gösterdiklerini belirtirken, “Bu amaçla Eğitimci -Yazar Bahattin Gemici’nin yazdığı ‚ ‘Çocuğunuzun Başarısı Sizin Elinizde‘ ile ‘Stefanın Şeker Bayramı’ ve ‘Ali’nin Noel’i‘ adlı kitaplardan satın alarak yurttaşlarımıza hediye etmeye karar verdik” dedi.

‘ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISI SİZİN ELİNİZDE’

Mustafa Sayın, ‘Çocuğunuzun Başarısı Sizin Elinizde‘ adlı kitabın velilere çok yararlı olacağını ve çocukları başarıya götüreceğine inandığını ifade etti. Sayın, “Kitapta, çocuk gelişimi, anadili edinimi, çocuk ve gençlerin okul başarısı, anne baba desteği, Alman okul sistemi sosyal beceriler, değerler eğitimi, takım çalışması, eleştirel düşünme, ergenlik çağı, koronavirüs dönemi, Türkçenin okullarda ders olarak okutulması gibi birçok konuya yer verilmiş olması velilerimize çok yararlı olacaktır” diye konuştu.

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HOŞGÖRÜ TOPLUMU YARATMALIYIZ

Ankaralı iş insanı, yazar Bahattin Gemici’nin, Almanca ve Türkçe olan resimli kitabının, çocuklara okumayı sevdirerek, var olan önyargıları ortadan kaldıracağını ve Türk- Alman dostluğuna katkıda bulunacağını da söyledi.