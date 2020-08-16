İş günü haftada dört güne düşsün!

SÜDDEUTSCHEN Zeitung’a konuşan 2 milyon 300 bin üyeli sendikanın Başkanı Hoffmann “Haftada dört gün çalışmak yapısal değişikliğe giden otomobil sektörü için önemlidir. Böylece sanayi alanında çalışanların işini kurtarmak mümkün olacaktır” dedi. Hoffmann, önerisine gerekçe olarak Bosch ve Daimler gibi büyük şirketlerde başlayan kısa süreli çalışma uygulamasını gösterdi. Gelecekte metal ve elektronik sektörlerde de benzer uygulamanın beklendiğini belirten Hoffmann “Çalışma süresinin kısalması nedeniyle ücret kaybının önlenmesi için çalışanlara prim ödenmeli” dedi. Sendika başkanı hükümete çağrıda bulunarak kısa süreli çalışma parasının ödenme süresinin uzatılmasını da istedi. Başkan, ekonomideki durgunluğa rağmen önümüzdeki dönemde başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde işçiye ücret zammı talep edeceklerinin de altını çizdi. SOL PARTİ DE ÖNERMİŞTİ

Sol Parti Başkanı Katja Kipping de bir süre önce işsizlikle mücadele için haftalık çalışma süresini dört güne indirilmesini gündeme getirmişti. Benzer öneriyi Avusturya Sosyal Demokrat Parti de yapmıştı. Çalışma süresinin yüzde 20 oranında azaltılmasını önerenler, çalışanların eline geçen net maaşın da yüzde 5 düşürülmesi istiyor. Çalışma süresinin azalmasından dolayı doğacak ücret farkının ise işveren ile çalışma dairelerince karşılanması isteniyor. Haftalık çalışma gün sayısının dörde indirilmesine büyük şirketler de sıcak bakıyor. Çalışma gün sayısının düşürülmesi işten çıkarmaları önleyeceği savunuluyor. Uzmanlar, işsiz sayısının düşük kalması durumunda devletin de kasasında daha az para çıkacağına dikkat çekiyor.