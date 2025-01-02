İş dünyasında Trump paniği

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ALMAN Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrian, Alman ekonomisinin Trump’ın ikinci başkanlık döneminde daha güçlü korumacılık politikalarına ve yüksek ticaret engellerine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Reuters’a konuşan Adrian, “Trump’ın genel bir ithalat vergisi uygulaması Alman ekonomisi için büyük bir darbe olur. Zaten gergin olan mevcut ekonomik ortamda bu durum işleri daha da zorlaştıracaktır” dedi.

DIHK Başkanı Peter Adrian

‘BAĞIMLILIĞI AZALTMALIYIZ’

Dijital Ekonomi Birliği (Bitkom) de Trump’ın tekrar seçilmesinin özellikle teknoloji şirketlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Bitkom, Almanya’da dijital sektördeki 329 şirketle anket yaptı. Bitkom Başkanı Ralf Wintergerst, teknoloji şirketlerinin yüzde 79’unun Trump’ın başkanlık zaferiyle ABD’ye olan güvenlerinin zayıfladığını veya tamamen kaybolduğunu ifade etti. Ayrıca şirketlerin yüzde 78’i bu durumun Alman ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor. Wintergerst, Almanya’nın daha bağımsız ve dirençli bir ekonomi oluşturması gerektiğini belirterek, “Teknolojik bağımsızlık, uluslararası alandaki gücümüz ve hareket kabiliyetimiz açısından hayati önem taşıyor. ABD’ye olan bağımlılığımızı azaltmak zorundayız” dedi.

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‘PAZARLIK TAKTİĞİ’

Büyük Toptancılar, Dış Ticaret ve Hizmetler Federasyonu (BGA) ise panik yapmaya gerek olmadığını savundu. Federasyon Başkanı Dirk Jandura, “ABD, her halükârda bizim en önemli ticaret ortağımız olmaya devam edecek” dedi. Jandura, Trump’ın çoğu söylemini müzakere için bir pazarlık taktiği olarak kullandığını dile getirdi. ABD, Alman firmalarının en önemli ihracat pazarı olarak öne çıkıyor. DIHK verilerine göre Alman şirketleri, Ocak-Ekim 2024 döneminde ABD’ye yaklaşık 136 milyar Euro değerinde mal ihraç etti. Bu rakam, Almanya’nın toplam ihracatının yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor.