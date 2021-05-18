İş dünyasına ‘dijitaleşme’ uyarısı

Merkel, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ‘Dijital Ekonomi 2030 Görünümü’ konferansında yaptığı konuşmada, sanayi şirketlerinin bilişim şirketlerine bağımlılığının arttığına dikkati çekti. Bilgi teknolojililerinde donanım ve yazılımın çok hızlı ilerlediğini hatırlatan Merkel, bu konuda treni kaçırmamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Merkel, Alman otomobil şirketlerini bilişim şirketlerinin ‘çalışma tezgâhı’ olmaması konusunda da uyararak, geleceğin otomobilinin çok iyi sürüş kabiliyetine sahip dijital bir nesne olacağına işaret etti.

Almanya ve AB’nin Çin ve ABD merkezli büyük bilişim şirketleriyle rekabette ayakta kalabilmeleri konusunda çalışması gerektiğini vurgulayan Merkel, “Tamamen dijital dünyadan gelenlerle yarışıyoruz. Hâlâ kazanabiliriz” ifadesini kullandı.