İş ajansı 22 milyar euro açık verdi

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AŞININ bulunması ve iş piyasanın biraz da olsa rahatlamasına rağmen 2021 yılındaki açığın ilk hesaplamalara göre 22 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Federal İş Ajansı Sözcüsü, 2021 yılı genel bütçesiyle ilgili değerlendirmenin ocak ayının ortasında tamamlanıp kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. İş ajansındaki açığın en büyük nedeninin ise kısa süreli iş ödeneği olduğu belirtildi.

17 MİLYAR EURO DESTEK BEKLENİYOR

Federal hükümetin işten çıkarmaları önlemek için şirketlere sunduğu kısa süreli iş imkânından birçok şirket faydalanmıştı. Bu destek kapsamında çalışanların maaşının yüzde 67’si Federal İş Ajansı tarafından karşılandı. Federal hükümetin açığın kapanması için 17 milyar euro destek vermesi bekleniyor. Geri kalan kısmının ise eyaletler tarafından karşılanacağı belirtildi.