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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Irmak Yaşasın İstiyoruz’

#SMA#Spinal Musküler Atrofi#Ferhat Tunç Ozan Emekçi Ozan Rençber
‘Irmak Yaşasın İstiyoruz’

Aydın’da yaşayan dört yaşındaki SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası Irmak Ateş’in tedavi masraflarını karşılayabilmek için Almanya’da ‘Irmak Yaşasın İstiyoruz!’ sloganıyla bir dayanışma konseri gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 sanatçının sahneye çıktığı ve saatler süren konseri 1000’e yakın kişi izledi.

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SOSYAL dayanışma platformu ‘Rotamız İyilik’ tarafından Frankfurt yakınlarındaki Kelkheim’daki Cansu Salonu’nda gerçekleştirilen konserin giriş ücretleri ve diğer gelirlerinin yanı sıra toplanan bağışlar, Irmak’ın tedavisi için açılan resmi dayanışma hesabına yatırılacak. Ressam Erdal Güldağ’ın açık artırmaya sunulan ve 1600 euroya satılan bir yağlı boya tablosuyla destek verdiği etkinliğe, AABF (Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu) ve çatısı altındaki dernekler olmak üzere sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Irmak’ın ailesini ise Almanya’da yaşayan halası Zuhal Koç temsil etti. Yeğeni Irmak’ın güçlü ve savaşçı bir kız olduğunu belirten Koç, “Irmak’a hastalık teşhisi 5 buçuk aylıkken konulmuştu. Şimdi dört yaşında. Doktorlar ‘Bu yaşına kadar ölmemiş, demek ki çok iyi bakılmış’ diyorlar. Kardeşim kızının tedavisi için destek bulabilmek için çabalıyor, çok yoruldu. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen desteklerinizi sürdürün ve Irmak’ı yaşatalım” dedi.

‘Irmak Yaşasın İstiyoruz’
İSTANBUL’DA DA KONSER DÜZENLENDİ
Sadece Frankfurt ve çevresinden değil, Almanya’nın diğer kentlerinden ve hatta komşu Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda gönüllünün çabalarıyla gerçekleştirilen dayanışma etkinliğinin organizasyonu Frankfurt Barosu avukatlarından Elif Burcu-Karakoç ve AABF Kültür-Sanat Kurulu Başkanı Kenan Taşkesen tarafından gerçekleştirildi. AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, Hessen eyalet milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD), Taylan Burcu (Yeşiller) ve eski federal milletvekillerinden Hüseyin Kenan Aydın (Sol Parti), ATİYAB (Almanya Ticaret ve Yatırım Birliği) Başkanı Ertan Köse, boksör İsmail Özen ve Almanya’daki Alevi dedelerinden Cafer Kaplan ve Ali Ekber Erden’in de katıldığı etkinlik, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlandı. Irmak’ın tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla yaklaşık bir ay önce İstanbul’da da aralarında Sabahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Metin Kemal Kahraman, Seyfi Yerlikaya ve Hilmi Yarayıcı’nın aralarında bulunduğu 40 sanatçının katıldığı bir dayanışma konseri gerçekleştirilmişti.

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#SMA#Spinal Musküler Atrofi#Ferhat Tunç Ozan Emekçi Ozan Rençber

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