Irkçılıkla suçladı, istifa etti

LONDRA’nın Islington bölgesinde 2019-2020’de belediye başkanlığı görevini yürüten Somali asıllı Rakhia İsmail, yaptığı açıklamada, İşçi Partisi’nde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade etti. İsmail, belediye başkanı olduğu dönemde Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişiminde bulunduğunu ancak bunun İslam karşıtı üyelerce engellendiğini ileri sürdü. Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin susmasının istendiğini anlatan İsmail, “Ülkede azınlık mensubu biri olarak sesimin olmadığını anladım. 6 yıl boyunca partimce değerlerime saygı gösterilmediğini gördüm” değerlendirmesinde bulundu. İsmail, beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak partisinde devamlı ırkçılığa maruz kaldığını, bu nedenle partisinden istifa ettiğini söyledi. Rakhia İsmail, Londra’da Müslümanların yoğun yaşadığı Islington bölgesinde Mayıs 2019’da belediye başkanı seçilmiş, İsmail’in görev süresi Mayıs 2020’de sona ermişti.