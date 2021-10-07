Irkçılıkla mücadeleye ayrılan bütçe verimli bir yatırımdır!

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YAKLAŞIK 30 yıldır Frankfurt ve çevresinde büyük bölümü eğitim ağırlıklı olmak üzere çok yönlü sosyal yardım ve entegrasyon çalışmaları yürüten öncü kuruluşlardan KUBI’nin (Eğitim ve Kültür Derneği) güncel projelerinin tanıtıldığı törende ‘ırkçılık ve ayırımcılıkla mücadele’de göçmen örgütleri arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.





‘HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ VAR’

Hessen eyalet hükümeti ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği üç proje PEB, HHGE ve MOND’un tanıtımı için düzenlenen törende KUBI gibi kamu yararına çalışan kurumlara olan ihtiyacın her zamankinden daha büyük olduğuna dikkat çekildi. Pandemi koşulları nedeniyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu törene, Hessen İçişleri Bakanlığı’ndan Frank Schweitzer, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ile Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran ile KUBI’nin yöneticileri, son iki yıl içinde faaliyete geçen projelerin sorumluları ve destekleyen kurumların temsilcileri katıldı. Tören Suriye, İran ve Alman sanatçıların yer aldığı Qantara grubunun çeşitli kültürlerden müzik parçalarını içeren mini konserlerle zenginleşti.



1993 YILINDAN BU YANA

Açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Arif Arslaner, 1993 yılında Türk ve Almanların birlikte kurduğu KUBI’nin şimdiye kadar düzenlediği etkinlikler ve hayata geçirilen projelerle ‘ırkçılık ve ayrımcılık’a karşı aktif tavır alındığını belirtti. Geçen yıl Hanau’da gerçekleştirilen ırkçı katliamın bu tavrın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Arslaner, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadelenin başarılı olabilmesi için demokrasi ve toplumsal katılımın güçlendirilmesi gerektiğine, KUBI bünyesindeki projelerin de bunu hedeflediğine işaret etti. Arslaner, çeşitli projeler için 200’e yakın uzmanın çalıştığı KUBI’yi günümüz koşullarına uygun olarak, ‘daha hızlı’ ve ‘geleceğe yönelik’ bir konuma getirmek amacıyla ‘kamu yararına çalışan şirket’e (gGmbH) dönüştürdüklerini açıkladı.

HESSEN HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR

Hessen İçişleri Bakanlığı bünyesindeki ‘Hessen – Demokrasi İçin Aktif ve Aşırılığa Karşı’ (Hessen–aktif für Demokratie und gegen Extremismus) programının sorumluluğunu yürüten Frank Schweitzer, Hessen hükümetinin her türlü aşırı akımlarla mücadele için güvenilir sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini, KUBI’nin de bu kuumlar arasında yer aldığını ve bu desteğin önümüzdeki dönem de süreceğini belirtti.



İHTİYAÇLARA UYGUN PROJELER

Frankfurt İl Genel Meclis Başkanı Hilime Arslaner de KUBI’nin çalışmalarının Frankfurt’taki herkesin eşit haklara sahip olarak yaşaması ve böylece toplumsal birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunduğunu kaydetti. Arslaner, “KUBI ayrımcılığın olmadığı, tüm Frankfurtuların fırsat eşitliğine sahip olduğu, hürmet gördüğü, korkusuz bir yaşamı sürdürebilmesi hedeflerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunuyor” dedi.



GEÇ BİLE KALINDI

Son yıllarda ırkçılık ve nefret olgularının toplum içinde daha da yaygınlaştığına işaret eden Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg de kamunun bu durumla mücadele için bütçe ayırması ve bu amaçla çalışan kurumlara destek olması gerektiğini belirterek, “Bu iyi ve gerekli bir yatırımdır” dedi.



ANNE-BABALARA DESTEK PROJESİ (PEB)

Frankfurt’un doğusunu kapsayan proje ‘Ebeveynlerin Katılımcı Olarak Güçlendirilmesi’ (PEB-Partizipative Elternstärkung in der Bildungregion Ost), çocukların okul yaşamına aktif bir biçimde katılabilmesi için anne ve babaların desteklenmesini hedefliyor.

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AŞIRI AKIMLARA KARŞI EL ELE PROJESİ

KUBI çatısı altındaki dört sığınmacı yurduna kapsayan ‘Aşırı Akımlara Karşı El Ele’ (Hand in Hand gegen Extremismus) projesi, Frankfurt’taki KUBI çatısı altında hizmet veren dört sığınmacı yurdunu kapsıyor. Proje Koordinatörü Linda Petsch ve Mohammed Armin, yurtlarda kalan sığınmacılar arasındaki radikalleşme eğilimlerini önlemeyi, söz konusu eğilimlerin ortaya çıkması durumunda da yurt yöneticileri ve sakinlerinin katılımıyla bu duruma müdahaleyi hedeflediklerini açıkladılar.



GÖÇMEN ÖRGÜTLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Son olarak da KUBI çatısı altındaki geniş kapsamlı projelerden MOND (Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı / Migranten Organisationen für Demokratie) tanıtıldı.

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KUBI HAKKINDA

Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği (KUBI e.V.) hangi kökenden olursa olsun insanların eğitsel ve mesleki entegrasyon şanslarını iyileştirmeyi ve kültürler arası sınırların ötesine giden bir karşılıklı iletişimi destekleme hedefini güdüyor. Buna ek olarak da sığınmacılar için mesleki eğitim ve öğrenim, çocuk eğitiminden, entegrasyonları için birçok destek hizmetleri gerçekleştiriyor. Bütün bunların yanısıra göçmen ekonomisini oluşturan iş insanlarını da destekliyor. Birçok projenin öncüsü ve taşıyıcısı olan dernek, Hessen hükümeti ve Frankfurt Belediyesi’nin eğitim, entegrasyon ve sosyal hizmetleriyle sıkı bağlar içinde. Frankfurt’ta Almanlar ve Türkler tarafından 1993 yılında kurulan KUBI ve kardeş kuruluşu BIKU gGmbH çatısı altında 16 ulustan yaklaşık 200 çalışanı bulunuyor.