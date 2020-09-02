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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Irkçılık mağdurlarını dinlediler

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Irkçılık mağdurlarını dinlediler
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Almanya’da ırkçı saldırıların artması üzerine mart ayında kurulan Aşırı Sağ ve Irkçılıkla Mücadele Komisyonu, Başbakan Angela Merkel başkanlığında ikinci kez toplandı.

TOPLANTITA göçmen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte bilim insanları dinlendi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şahsen ırkçılığa maruz kalan insanları dinlediklerini belirtti. Başbakan Merkel hükümeti şubat ayında Hanau’da ırkçı saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ırkçılığa karşı etkin mücadelede önlemler paketi ve görüşleri görüşmek için bu komisyonu kurdu. Komisyonda Başbakan Merkel’in yanında başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Adalet, Aile ve Savunma bakanları bulunuyor. Komisyonun üçüncü oturumdan sonra önlemler paketini açıklaması bekleniyor.

 

 

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