FUNKE Medya Grubu gazetelerine açıklamalarda bulunan Widmann Mauz, ırkçı saldırıların hakaret, tehdit ve fiziki müdahale şeklinde olduğunu belirtti: “Saldırıların hedefinde Yahudiler, Asya görünümlü kişiler, yaşlılar, emekliler ve çocuklar bulunuyor. Son bir kaç hafta içinde bu yönde çağrı merkezlerine yüzden fazla şikâyet geldi. Bu korkutucu. Bu durum, ırkçılara ve aşırı sağcılara karşı mücadeleyi en üst seviyede vermemiz gerektiğini göstermesi açısından önemli. Mağdurların sesini en üst düzeyde işitmeliyiz. Irkçılık demokrasimizi temelden sarsıyor.”