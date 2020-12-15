‘Irkçılık, çaresi bulunamayan virüs gibi’

MOND projesine katılan ilk derneklerden Fechenheim Türk Kültür Derneği’nin Başkanı Habip Alkan, göçmenlerin sorunun değil çözümün parçası olduklarını söyledi. Avrupa’da hızla yayılan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan ayrımcı zihniyetin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Alkan, şöyle dedi:

“Bu çaresi bulunamayan virüs haline gelmiştir. Bu zihniyeti taşıyanlar, kendi kültürlerini ve dinlerini öğrenememiştir. Öğrenmiş olsalardı daha farklı davranırlardı. Kendi kültürünü bilmeyen başka kültüre saygı duymaz. Kendi inancını öğrenmeyenin başka dinlere saygısı olmaz. Irkçılığa veya İslam düşmanlığına maruz kalındığında tüm sivil toplum örgütleri koordineli, diyalog içerisinde hep beraber ve demokratik hukuk çerçevesinde tepkimizi göstermeliyiz. Bizler, birlik olursak gerçek gücümüzü gösterebiliriz. Demokrasiye hep beraber sahip çıkmalıyız.”

‘BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR’

Türk-Alman futbol kulübü Saz Rock’un Başkanı Engin Bulut, geçtiğimiz yıllarda Frankfurt’un kardeş kentleri Eskişehir ve Tel Aviv’de dostluk turnuvalarına katıldıklarını, düzenledikleri turnuvalara da İsrail ve Türkiye’den takımları davet ettiklerini anımsattı. Bu tecrübeyi projeye aktarmak istediklerini kaydeden Bulut, ırkçılığa karşı mücadeleyi kültür alışverişi, toplumsal barış, paylaşım ve dostluğu öne çıkararak yaptıklarını belirterek, “Beraber olmak, birlikte mücadele etmek elbette olumlu bir durum. Birlikten güç doğar. Bunu yaparken farklı olan taraflarımıza saygı duyarak ortak olan yönlerimizi öne çıkarmak gerekiyor. Birlikte yemek yapmalar, tanıtım toplantıları, kültürel etkinlikler zenginlik katıyor” dedi.

‘BİRBİRİMİZE SAYGIMIZI ARTIRACAK’

Türk Müziği Gönül Dostları Kültür Derneği yöneticisi Deniz Zobo ise proje ile yapmak istediklerini şöyle sıraladı: “Öncelikle hangi ulustan hangi dernekler var, kültürleri neler öğreneceğiz. Her ulustan insanlar birbiri ile görüşüp varlığını bilecek. Birbirimize destek verebileceğimiz konularımız olacaktır. Farklı etnik köken ve kültürden insanlar ile çalışmalarımız birbirimize saygımızı artacak. Kültürünü tanıdığımız insanları yadırgamayız. Müzik ile birleştireceğimiz noktalar olacak. Müzik kendisi birleştirir. Ortak müzik aletlerimiz olacak. İlk fırsatta düzenlemek istediğimiz etkinliklerimiz olacak. Spor, futbol gibi etkinliklerde etnik köken fark etmeksizin takımlarda gruplar içinde bir araya geleceğiz. Birbirimizi tanımak, bize haklarımızı savunma konusunda iyi yol almamızı sağlayacak. Almanlar dahil toplumun her kesiminden insanı bu etkinliklere davet etmek, kendimizi tanıtmak, ön yargıları yıkmak, bize çok şey kazandıracak.”

EYALET HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR

MOND projesi, Kültür ve Eğitim Derneği (KUBİ) tarafından demokrasiyi desteklemek, katılımı güçlendirmek ve ırkçılığa, antisemitizme, İslamofobi ve ayrımcılığa karşı iş birliği içinde etkili olmak hedefiyle başlatılmıştı. Proje, Hessen hükümetine bağlı Aşırılığa Karşı Bilgi ve Yetki Merkezi’nin (HKE) ‘Hessen, Demokrasi İçin, Aşırılığa Karşı Aktif’ programının desteğiyle çalışıyor. Aynı zamanda da Frankfurt Belediyesi’nin ‘Irkçılık ve Aşırı Sağla Mücadele İçin Eylem Planı’nın bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Daha ilk günlerde beklenilenden büyük ilgi gören projeye Amana e.V., Eritreischer Kulturverein, Zan e.V., DTJW- Deutsch Türkisches Jugendwerk Frankfurt, Türk-Müzigi Gönül Dostları Kültür Dernegi e.V., FV Saz Rock, Aamana e.V., Türkische Kulturgemeinde Fechenheim, Gaziantep Gemeinde Frankfurt, Verein der guten Sitten / Hamidiye Camii, Frankfurt Dubai Gesellschaft e.V., Makkabi e.V. – Projekt ‘Kein Platz für Antisemitismus’ dernekleri katıldı.