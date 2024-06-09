Haberin Devamı

“AŞIRI sağcı NSU terör örgütü tarafından katledilen İsmail Yaşar’ı 19’uncu ölüm yıl dönümünde anmak üzere bir araya geldik. NSU terör örgütünün 2000-2007 yılları arasında işlediği seri cinayetlerin üçü, maalesef Nürnberg ve çevresinde gerçekleşti. İsmail Yaşar da bu vahşi terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan biri. 1980’li yılların ortalarından başlayarak ırkçı saldırıların hedefi haline gelen vatandaşlarımızın çektiği acılar, 2000’li yıllarda da maalesef hiç hız kesmeden devam etti. 1960’lı yılların başlarından itibaren büyük bir heyecanla Almanya’ya gelen vatandaşlarımız Almanlarla kader birliği etti. Bir yandan kendi ekmeğinin peşinde koşan diğer yandan Alman ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlarımızın dışlanması, yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırılara maruz kalması kabul edilemez. Yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ve şiddet yanlısı örgütlerle sadece polisiye önlemlerle çözüme ulaşmak mümkün değil. Irkçılık bir zehirdir. Bataklığı kurutmaksızın sinekleri ortadan kaldırmakla eş anlamlıdır.”

Haberin Devamı

TAŞDELEN: ‘BANA GÖRE BU SAYFA KAPANMADI’

SPD’li Arif Taşdelen de şöyle konuştu: “İsmail Yaşar öldürülmeden bir hafta önce birlikte çay içmiştik. Döner büfesine yakın okul çocukları da çok severdi kendisini. Parası olmayan öğrencilere bedava döner verirdi. Bavyera Meclisi’nde NSU cinayetlerini araştırma komisyonu üyesiydim. İfadesini aldığımız teröristlerin sanki yanlış hareket etmiş ve haberleri yokmuş gibi ifade vermeleri şaşırtıcıydı. Bana kalırsa bu iki üç kişiyle olan bir terör değil. Bence geniş çaplı araştırma yapılması gerekirdi. Bu teröristlerin destekçileri olması lazım ki, senelerce tutuklanmadan tüm Almanya’da serbestçe gezmişler. Bence bu sayfa kapanmadı. Umarım önümüzdeki seneler katillerin arkasındaki destekçileri de ortaya çıkar.”

Din Hizmetleri Ataşesi Vekili Bülent Şahin, Nürnberg Yeşiller Belediye Meclisi Üyesi Lamia Yiğit, Nürnberg ve çevresinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin de katıldığı anma töreninde dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.