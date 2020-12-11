Irkçılığı protesto, aşı sağcıyı endişelendirmiş

Le Pen, PSG ile Başakşehir arasında salı günü oynanan maçta, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun, yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, France Inter radyosuna açıklamalarda bulundu. “Amerikan ırksal savaşını, Fransa’ya ithal etmeye çalışmak isteyen bir hareket görüyorum” diyen Le Pen, salı günkü maçta yaşanan ırkçı olay nedeniyle bir sonraki gün oynanan maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu belirtti. Bazılarının ten rengi beyaz ile siyah olanları birbirinden ayırmaya çalıştığını ve bunu korkunç bulduğunu belirten Le Pen, yaşanan her gelişme ve olaya ırkçılık gözüyle bakılmasına tepki gösterdi. İnsanların ten rengi veya dinlerine göre belirlenmemesi gerektiğine işaret eden Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da bunu yapmakla suçladı.