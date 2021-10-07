Irkçılığa üç gol!

Haberin Devamı

HAFTA içi olmasına rağmen Carl-Benz Stadyumu’nda yaklaşık 1000 kişinin izlediği maçta Türkspor’un gölünü 14’üncü dakikada Kadir Şeker kaydetti. Waldhof’un golleri ise 35’inci dakikada Barış İkincier, 76’ncı dakikada Leon Kuhmann’dan geldi. Halen 3’üncü ligde 19 puanla 3’üncü sırada yer alan Waldhof, birinci yarıda sahaya B takımıyla çıktı, ikinci yarıda ise A takımından oyuncularla oynadı. Türkspor’un özellikle son 10 dakikada çok sayıda gol fırsatını kaçırdığı maçta Waldhof’da 19 yaşındaki Fransız Clement Jaslet de ilk 11’de yer aldı. Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün (DTI) ‘Anayasa Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği maçın tüm geliri, Almanca dil eğitimi, mesleki bilgilendirme ve yönlendirme konularında yürüttüğü eğitim odaklı projeler için kullanılacak.

Maçtan önce yaptığı açıklamada, “Bu maçın kaybedeni olmayacak” diyen Türkspor Başkanı Hüseyin Adalı , maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mannheim’da güzel şeyler yaşandı. Üzülerek söylüyorum, Türklerin Almanya ’ya gelişinin 60’ıncı yılını kutluyoruz, fakat malum kesimlerde Türk ve yabancı düşmanlığı artarak devam ediyor. Yaşamayan bilmez. Bu psikolojik ve sosyal bir hastalıktır. Düşünün, özellikle birinci nesilden insanlarımız buradaki en zor işlerde çalıştı. Ülke ekonomisine, emeklilik ve sağlık sigortası gibi sistemlere katkı sağladılar. Ama kabullenilmediler, dışlandılar. İşte bu nedenle Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Kurz himayesinde ve DTI’nin organizasyonuyla bir dönemler Almanya birinci liginde oynayan köklü takımlardan SV Waldhof ’la takımımız Mannheim Türkspor arasındaki dostluk maçı çok önemiydi. Bu etkinliğe önderlik eden DTI yöneticilerine, Başkan Mustafa Baklan’a, SV Waldhof yöneticilerine, Belediye Başkanı Peter Kurz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu maçın kaybedeni zaten yoktu, öyle de oldu. Profesyonel bir takıma karşı başarılı bir maç çıkaran Türkspor’un teknik heyetini ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum.”Eksi adı Rhein Neckar Stadyumu olan Carl Benz Stadyumu’nda 70’li ve 80’li yıllarda düzenlenen turnuvalar ve özel maçlarda kendisinin de top koşturduğunu belirten Adalı, 42 yıl sonra aynı yerde bu kez seyirci olarak bulunduğunu hatırlatıp, “Bizi sahada yalnız bırakmayan bütün Mannheimlılara teşekkür ediyorum” dedi.Almanya’da kendi sahası olan tek Türk takımı olan Mannheim Türkspor, Rhein-Neckar Eyalet Ligi’nde 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkspor ve rakibi Waldhof’la önümüzdeki günlerde yeniden karşı karşıya gelebilir, çünkü iki takım Baden Kupası’nda yarı finale kalan takımlar arasında (diğer takımlar Bruchsal ve Wagenschwend) yer alıyor. Türkspor yöneticilerinden Adnan Kahraman, “Eğer finali Waldhof’la oynarsak, yenilsek bile Waldhof’un 3’ncü ligde ilk beşe girmesi durumunda, otomatikman Almanya Kupası’na katılma hakkı elde ediyoruz. Kupaya yanlızca katılım payı 175 bin euro. Eğer kurada karşımıza bir de Bundesliga takımı çıkarsa, ciddi bir televizyon geliri söz konusu. Bu durumda kulübün önümüzdeki on yılı için büyük bir bütçemiz olabilir. Bütün bunlar hayal değil” dedi.

ÜMİT DAVALA’NIN TAKIMI

Milli Takım’ın başarılı oyuncularından Ümit Davala başta olmak üzere profesyonel futbolcu olarak kariyer yapan çok sayıda gencin futbola başladığı Türkspor, 1973 yılında iş insanı Hüseyin Adalı ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. Bir süre önce Türkspor’un başkanlığını yeniden üstlenen Adalı, aynı zamanda Frankfurt’taki köklü spor kulüplerinden Türkgücü’nün de başkanlığını yürütüyor. Türkspor, son olarak A Milli Takımı’na teknik direktör olarak atanan Stefan Kuntz’un asistanlığını üstlenen Kenan Koçak dolayısıyla spor gündemine geldi. Koçak da teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında oyuncu-antrenör olarak Mannheim Türkspor’da başlamıştı.