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Irkçılığa sen de bir gol at!

#Almanya#Alman İş Ve Eğitim Enstitüsü (DTI)#SV Waldhof Mannheim 07
Irkçılığa sen de bir gol at

Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) iş birliğiyle SV Waldhof Mannheim 07, 6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 18.00’de Carl-Benz Stadyumu’nda Türkspor Mannheim ile bir yardım maçı düzenliyor. Maç, ‘Schiess Tore gegen Rassismus’ (Irkçılığa karşı gol at!) başlığı altında, DTI’nin ‘Anayasa Günü’ kapsamında düzenlediği çeşitli etkinliklerden birini oluşturuyor.

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İki spor kulübü, bu özel hazırlık maçıyla önemli bir taahütte bulunmuş ve yabancı düşmanlığına karşı açık sinyal vermiş oluyorlar. Karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir DTI’nin demokrasi, Almanca dil eğitimi ve mesleki bilgilendirme/yönlendirme konularında yürüttüğü eğitim odaklı projeler için kullanılacak. Karşılaşmanın biletleri tam 7 euro, indirimli 5 euro ve 12 yaşına kadar olan çocuklar için 3 eurodan satılacak. Biletler, SV Waldhof Mannheim Online-Shop, Waldhof Welt veya Wasserturm Fanshop’tan alınabilecek. DTI’den yapılan açıklamada, “Destek amaçlı düzenlenen hazırlık maçına gösterilen destekten dolayı herkese şimdiden teşekkür ederiz” denildi. FRANKFURT

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#Almanya#Alman İş Ve Eğitim Enstitüsü (DTI)#SV Waldhof Mannheim 07