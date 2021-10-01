Irkçılığa sen de bir gol at!

Haberin Devamı

İki spor kulübü, bu özel hazırlık maçıyla önemli bir taahütte bulunmuş ve yabancı düşmanlığına karşı açık sinyal vermiş oluyorlar. Karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir DTI’nin demokrasi, Almanca dil eğitimi ve mesleki bilgilendirme/yönlendirme konularında yürüttüğü eğitim odaklı projeler için kullanılacak. Karşılaşmanın biletleri tam 7 euro, indirimli 5 euro ve 12 yaşına kadar olan çocuklar için 3 eurodan satılacak. Biletler, SV Waldhof Mannheim Online-Shop, Waldhof Welt veya Wasserturm Fanshop’tan alınabilecek. DTI’den yapılan açıklamada, “Destek amaçlı düzenlenen hazırlık maçına gösterilen destekten dolayı herkese şimdiden teşekkür ederiz” denildi. FRANKFURT