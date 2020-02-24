Irkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı

KONSEYİ insan haklarını korumaya davet eden Maas, nefretin insanlık kadar eski ve insan haklarına yönelik tehditler arasında bertaraf edilmesi en zor olan tehdit olduğunu söyledi. Maas, “Farklı görünüme sahip olan, farklı yaşayan, farklı seven insanlara yönelik nefret. Farklı düşünen ya da bir başka tanrıya inanan insanlara yönelik nefret” diye konuştu. DW Türkçe’nin haberine göre, nefretin, ‘tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık’ olduğunu söyleyen Maas, bu hastalığa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. İnsan haklarının hayata geçirilmesinde ‘rahatsızlık verici geriye gidişler’ olduğunu belirten Maas “İnsan hakları sürekli daha fazla baskı altında” dedi.

Suriye, Yemen ve Güney Sudan gibi çatışma bölgelerine dikkati çeken Maas, buralarda faillerin cezasız kalmaması ve yargı önüne çıkartılmasını gerektiğini de vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca “Kuzey Kore’de temel özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiğini” belirterek “Çin, Mısır ve Rusya’da” sivil toplum ve insan hakları savunucularının hareket alanının kısıtlanmasını eleştirdi.