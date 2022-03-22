Irkçılığa karşı direnişin sergisi

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‘DUVAR Gazetesi’ formatında olan sergi, iki Almanya’nın birleşmesinden sonra yeni Almanya’nın çirkin yüzü olarak kendini gösteren, 1990’lı yıllarda göçmen toplumuna ölümcül korku salan ırkçılığa karşı göçmenlerin öz örgütlenmeleri, döneme ait belgeler, gazete kupürleri ve fotoğraflarla anlatıyor. 1985’de Hamburg’da neonaziler tarafından katledilen Ramazan Avcı’dan başlayarak 1992’de Mölln, 1993’te Solingen ve 1996’da Lübeck’te gerçekleşen ırkçı kundaklamalar ve bu ırkçı saldırılara karşı göçmenlerin öz örgütlü mücadelelerini anlatan sergi, Uluslararası Kültür Merkezi Kampnagel ile başta Faruk Arslan ve Gülüstan Avcı olmak üzere ırkçı şiddet kurbanlarının desteğiyle hazırlandı. Sergi, önümüzdeki dönemlerde Almanya’nın başka kentlerinde de sergilenecek.

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YENİ NESLE YAKIN GEÇMİŞİ ANLATMAK

2012’de Ramazan Avcı’nın adının katledildiği yere verilmesini ve yine 1985’de neonaziler tarafından öldürülen Mehmet Kaymakcı’nın anısına anıt taş dikilmesini sağlayan Ramazan Avcı İnisiyatifi’nin kurucu üyelerinden olan Gürsel Yıldırım, sergiyi ağırlıkla 90’ların başından beri oluşturduğu arşivinden ve yakın ilişkide olduğu fotoğrafçılardan ve gazetecilerden temin ettiği materyallerden derlediği bir seçkiden düzenlediğini kaydetti. Sergide Faruk Arslan ve Gülüstan Avcı’nın izniyle ırkçı kurbanların yakınlarının resimlerine de yer verdiğini söyleyen Yıldırım, serginin aynı zamanda ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatma niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Sergiyle amacının yeni nesle yakın geçmişte yaşananları belgeleriyle anlatmak olduğunu söyleyen Gürsel Yıldırım, “1980’li ve ırkçılığın, açık insan avına dönüştüğü 1990’lı yıllardan günümüze 30-40 yıl geçti. Bugün bu yaşlarda olan kişiler, o dönemlerde çocuk yaştaydı. İnternet, sosyal medya ve günümüzün diğer iletişim araçları olmaksızın ırkçılığa karşı nasıl mücadele verildiğini bilmiyorlar. Saydığım imkânlar bulunmadığı için, geniş arşivler de yok ne yazık ki veya var ama gün ışığına ulaşmış değil. Serginin, kurum, dernek veya şahıs arşivlerinde kalmış, döneme ait başka doküman ve görsel belgelerin ortaya çıkmasına vesile olacağını umuyorum” diye konuştu.

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SERGİ AÇILIŞINDA PANEL

Serginin, Wilhelmsburg’ta Mengestr. 20, 21107 Hamburg adresindeki Bürgerhaus salonunda saat 18.00’de açılacağı ve saat 19.00 ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu temsilcileri Zumreta Sejdovic, Hedi Bouden, Omeima Garci ve kendisinin katılımıyla bir panel düzenleneceğini kaydeden Yıldırım, sergiye girişin ücretsiz olduğunu söyledi. Yıldırım, sergiyi düzenlemek isteyen kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşlarının guersel2@gmx.de e-posta adresinden veya 0176 65900544 numaralı telefondan kendisiyle temasa geçebileceklerini ifade etti.