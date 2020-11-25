Irkçılığa karşı 1 milyar euro

HANAU’daki ırkçı saldırının ardından ırkçılıkla mücadele için hazırlanan önlemler paketi Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Önlemler paketi 89 ayrı projeden oluşuyor ve 1 milyar euronun üzerinde bir bütçe öngörüyor. Eğer bütçe komisyonu onay verirse buna 150 milyon euro daha eklenecek. Hükümetin Göç Sorumlusu Annette Widmann Mauz, önlemler paketindeki kararları ırkçılıkla mücadelede ‘kilometre taşı’ olarak niteledi. Widmann Mauz, “Irkçılık bizim demokrasimizi kemiriyor” dedi.

GÜNLÜK IRKÇILIK OLAYLARI ARAŞTIRILACAK

Projelerin başında ırkçılığa maruz kalanlar için Federal İçişleri ve Aile Bakanlığı nezdinde bir danışma merkezi ile acil durumlarda yardım için bir telefon santralı kurulacak. Irkçılığa karşı toplumda güçlü bir bilinç oluşturulmasına ağırlık verilecek. Kamuoyunda, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında günlük ırkçılık olayları üzerine araştırmalar yapılacak. Araştırmalara polis teşkilatı da dahil edilecek.