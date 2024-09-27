Irkçıların hedefinde Türkler ve Müslümanlar var

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AÇIKLANAN verilere göre 2021-2023 yılları arasında 20 binden fazla ayrımcılık şikâyeti alındı. 2023 yılında 6 bin 992 aşırı sağcı suç kayıtlara geçerken, sadece bu yılın ocak-haziran döneminde bile aşırı sağcılar tarafından işlenen suç sayılarında önemli derecede artış oldu. Aşırı sağcı saiklerle işlenen suç sayıları bu yılın ilk 6 ayında 9 bin 802’ye yükseldi. 2023’te Almanya genelinde 1923 Müslüman karşıtı vaka kayıtlara geçerken, bu vakaların yüzde 66’sını sözlü hakaret, tehdit ve iftiralar oluşturdu. Vakaların yüzde 19 ayrımcılık, yüzde 15’i ise fiziksel şiddet, mala zarar verme ve kundaklama olarak gerçekleştirildi.

HEP AYNI YÖNTEM: KUNDAKLAMA

Almanya’da Türklerin ev ve iş yerlerine bu yıl yapılan saldırılardan bazıları:

Mart 2024: Solingen’de kundaklama sonucu Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Mayıs 2024: Düsseldorf’taki yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Aralarında 18 yaşındaki Türk genci Ada Abay’ın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

14 Eylül 2024: Eberswalde’de çıkan yangında Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban hayatını kaybetti. Savcılık, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına dair güçlü şüpheler olduğunu açıkladı.

16 Eylül 2024: Köln’de bir Türk’e ait eğlence mekanının bulunduğu binada meydana geldi.