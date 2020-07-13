Irkçılardan Türk Lokantası sahibine: Öldürüleceksin

HANNOVER’de 28 yıldır yaşayan Urfa Sofrası’nın işletmecisi dört çocuk babası Mehmet Kılıç’ın iş yerine ırkçılar tarafından posta yoluyla ölüm tehdidi mektubu gönderildi. Kılıç, “Polise başvurdum. Emniyetin gerekeni yapmasını bekliyorum” dedi. Mehmet Kılıç’ın ülkeyi derhal terk etmesi istenen mektupta şu çirkin sözler yer aldı: “Seninle ilgili bilgileri veriyoruz. Öldürüleceksin. Buradan çekin gidin. Siz Türkler sadece suç işliyorsunuz. Katilsiniz. Dolandırıcılar ve uyuşturucu satıcıları. Sizin hiçbiriniz dürüst değil. Yok edileceksiniz. Bir domuz 10 bin Türk’ten daha değerli. Camileriniz yakılacak.”

‘BU ÇAĞDA IRKÇILIK ŞAŞIRTICI’

Hannover’de 10 yıldır Urfa Sofrası’nı açtıklarını söyleyen Kılıç “Cumartesi günü postacı mektupları getirdi. Gelen dört mektubun arasında bir de bu tehdit mektubu çıktı. Mektup ‘tüm Türk işletmecilere ve camilere’ diye başlıyor. Hakaret ve ölüm tehdidi içeriyor. Bizi öldüreceklermiş. Mektubu açtığımda şaşkınlık geçirdim. Bir kişi bir başkasını nasıl ölümle tehdit edebilir diye insan düşünüyor. Hemen cumartesi polise başvurdum. Pazartesi polis restorana gelip ifademi ve bilgi aldı. Araştıracaklarını söyledi. Bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Bu çağda hâlâ ırkçıların bulunması insanı şaşırtıyor. Daha önce de ölüm tehditleri aldık. Irkçıların hakaretine uğradık. O zaman ciddiye almamıştık. Şimdi ise polise başvurup bu ırkçıları bulsunlar istiyoruz” dedi.

‘TEHDİTLER BİZİ YILDIRMAZ’

Kılıç, kentte yaşayan herkesin kendi lokantalarında yemek yediğini hatırlatarak “Biz burada emeğimizle çalışıp kazanç elde ediyoruz. Sadece Türklere, Kürtlere veya Araplara değil, kentte yaşayan herkes gelip yemeğini yiyor. Müşterilerimiz arasında Aşağı Saksonya Başbakanımız Stephan Weil de var. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da gelip yemek yiyor. Biz burada tanınan bir işletmeyiz. Bunların tehdit ve hakaret dolu mektupları bizi yıldıramaz. İşimize bakıyoruz” dedi.