Irkçılardan iki camiye tehdit mektubu

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DİTİB tarafından yapılan açıklamada, dün Dortmund kentindeki DİTİB Camisi ile Düsseldorf’taki Fas İslam Camisi’ne, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği belirtildi. Açıklamada, her iki olayın da polise bildirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Geçen hafta da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bomba ihbarları yapılmış, cuma namazı kılınamayan camilerde yapılan aramalarda ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.