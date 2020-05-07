Irkçılara karşı 8 Mayıs’ta, Berlin’de

IRKÇILIĞA Karşı Eylem Birliği de Almanya ve Avrupa’da yaşanan ırķçı uygulama ve şiddete karşı değişik protesto eylemleri gerçekleştirecek. Eylemlerin biri de Berlin’de 8 Mayıs’ta yapılacak. Herrmann Platz’da 16.00-17.00 saatleri arasında toplanacak grup, başta 19 Şubat’ta Hanau’da ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden dördü Türkiye kökenli 9 kişiyle birlikte Almanya’daki ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenleri anacak. Irkçılığa Karşı Eylem Birliği, Kovid-19 salgını nedeniyle kimseye katılım çağrısı yapmazken, son altı ayda Almanya’nın Hanau, Halle ve Celle kentlerinde ırkçı saldırılar sonucu 12 kurbanın verildiğini hatırlattı. Eyleme, ırkçı saldırılar ve ırkçı eylemlere karşı aldığı tutumla bilinen Allmende Derneği de destek veriyor.