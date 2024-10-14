Irkçılar bu kez Hessen’den ‘çıktı’

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Kent merkezinde düzenlenen panayırda İtalyan bestekâr, müzisyen ve DJ Gigi d’Auostino’nun ‘L’amour toujours’ (Her zaman aşk) parçası çalınırken, özellikle gençler arasından bir grup şarkının ırkçı ‘Deutschland den Deutschen-Auslaender raus’ (Almanya Almanlara-Yabancılar dışarı) versiyonunu söyleyerek tam bir ırkçılık sergilediler. Bu görüntüler, etkinliği videoya alan bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılınca, çeşitli kesimlerden tepkiler ve eleştiriler yağdı. Görüntüleri paylaşan kişi, organizatörler başta olmak üzere buna kimsenin müdahale etmemesine çok şaşırdığını belirtti. Etkinliği düzenleyen dernek adına yapılan açıklamada ise nefret söylemlerine müsamaha edilmeyeceği vurgulanırken, “Tüm dernek adına özür dileriz” denildi. Bu ırkçı söylemlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine savcılık devreye girerek soruşturma başlattı.

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SYLT’TA NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi bu yıl mayıs ayında lüks otellerin, restoranların, barların bulunduğu Almanya’nın ünlü turistik adası Sylt’taki bir barda “L’amour toujours” parçası çalarken gülüp eğlenen, dans eden insanlar arasındaki bazı ırkçılar yüksek sesle “Auslaender raus! Auslaender raus!- Deutschland den Deutschen- Auslaender raus!” (Yabancılar dışarı! Yabancılar dışarı! Almanya Almanlara, yabancılar dışarı!” diyerek eşlik etmişti. Hatta sosyal medyada paylaşılan bir videoda, aralarından birinin iki parmağını dudağının üzerine koyarak Hitler bıyığı iması yaratıp, diğer eliyle de Hitler selamı verdiği görülmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çeşitli çevreler yoğun tepki göstermiş, politikacılar “Dünyaya açık Almanya’da ırkçılığa da yabancı düşmanlığına da yer yok, olmamalı” açıklamasında bulunmuşlardı.