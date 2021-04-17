Irkçı Wilders ders alsın

EVET. Geert Wilders, tescilli bir İslam ve Müslüman düşmanıdır.

Bu hiç de yeni bir olgu değildi.

Yıllardır bilinmektedir.

Geert Wilders “İslam bir din değil, din kisvesine bürünmüş bir ideolojidir” diyerek saçmalamaktadır.

Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’i nazilerin lideri Adolf Hitler’in ‘Mein Kampf’ (Kavgam) kitabıyla kıyaslayıp tam bir cahillik sergilemekte, İslam düşmanlığını körüklemektedir.

Geert Wilders, “Kuran yasaklansın” demektedir.

İslami okulların kapatılmasını istemektedir.

“Cami ve minare inşa edilmesine izin verilmesin” demektedir.

“Müslüman ülkelerden göç yasaklansın” demektedir.

Okullarda Müslüman çocuklara din dersi verilmesinin yasaklanmasını istemektedir.

Hatta ‘başörtüsü vergisi’ alınmasını bile önermektedir.

*

Evet...

Sadece adı ‘özgürlük’ olan bu partinin lideri, Hollanda gibi liberal, demokratik hukuk devletinde her alanda Müslümanlara özgürlük tanınmamasını istemektedir.

Hem de Hollanda Anayasası’nın birinci maddesinde “Hollanda’da bulunan herkes, eşit durumlarda eşit muamele görürler. Din, dünya görüşü, politik eğilim, ırk, cinsiyet veya her ne sebeple olursa olsun, ayrımcılığa izin verilmez” denildiği halde.

Hem de Hollanda Anayasası’nın altıncı maddesinde de “Bireyin kanunlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla herkesin özgürce, bireysel olarak veya toplu halde dinini ve dünya görüşünü uygulama hakkı var” denildiği halde.

Yani aşırı sağcı, ırkçı Geert Wilders, yıllardır Hollanda Anayasası’nı ayaklar altına almaktadır.

*

Evet...

Tam faşizan bir tutum sergileyen Geert Wilders, “Stop İslam, stop ramadan” derken, Almanya’nın Gelsenkirchen kentinin Hassel kesiminde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi’nde ramazan ayı boyunca hoparlörden akşam ezanı okunmasına izin verildi.

Osnabrück Belediye Meclisi de 12 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında bir ay boyunca bölgedeki camilerde hoparlörlerden ezan okunmasına izin verdi.

Başka birçok kentte de...

Geert Wilders, “İslam’ı durdurun, ramazanı durdurun” derken Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşayan Müslümanlar için bir ramazan mesajı yayınladı.

Başbakanlık internet sitesinde Almanca, Türkçe ve Arapça yayınlan mesajında, “Sevgili Müslümanlar, ramazan ayının başlaması vesilesi ile sizlere en içten selamlarımı iletiyorum” dedi.

“Ramazan ayı insanların; iç seslerine kulak verdikleri, tefekkür ettikleri ve –başta muhtaçlar olmak üzere– yüzlerini diğer insanlara doğru çevirdikleri ve siz Müslümanların bir araya geldiği bir dönemdir” dedi.

Covid-19 nedeniyle bu yıl buluşmaların mümkün olmadığına dikkat çekerken, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşayan Müslümanlar da o nedenle alışık olmadıkları koşullar altında ramazan ayını idrak etmeye hazırlanmaktalar. İşte tam da bu sebeple sizlere ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Geçen yıl ramazanda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Bellevue Sarayı’nda Müslümanlara iftar yemeği vermişti.

Covid-19 belasına rağmen bu yıl da verirler herhalde.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, geçen yıl ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlamıştı.

Şüphesiz bu yıl da kutlayacaktır.

İşte İslam, Müslüman, yabancı, Türk düşmanı Geert Wilders, komşu ülke Almanya’dan yükselen bu eşitlik, din ve inanç özgürlüğü seslerini, o beyinsiz vücuduna istemese de bir şekilde yerleştirmelidir.

Geert Wilders, Almanya’daki, Fransa’daki ve başka Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcılarla buluşma yerine; sağduyulu, özgürlükçü, eşitlikten, kardeşlikten yana olan Avrupalılara kulak vermelidir.

Onlardan ders almalıdır.