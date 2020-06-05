Irkçı Stephan E.’nin davasında yüksek güvenlik önlemi!

FRANKFURT Yüksek Eyalet Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Roman Poseck, yargılanmanın yapılacağı binanın iç ve dış güvenliğinin sıkı bir şekilde sağlanacağını belirtirken “Eyalet Kriminal Dairesi yetkilileriyle görüştük. Tüm güvenlik önlemleri alınacak” dedi. Cezaevinde bulunan 46 yaşındaki ırkçı saldırgan Stephan E. ve suç ortağı Markus H. cezaevinden adliye binasına getirilirken yollarda da güvenlik önlemleri alınacak.

İki sanığı taşıyan cezaevi aracına güzergâh boyunca polis eskortluk yapacak. 16 Haziran’da başlayacak davanın görüleceği salona, güvenlik ve koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda gazeteci ve izleyici alınacak. Duruşma salonunda 19 gazetecinin izlenmesine izin verilecek. Ancak duruşmaları izlemeleri için 41 gazeteci için de başka bir salon tahsis edilecek. Basın mensupları, buraya kurulacak ekranda davayı takip edecek. Salona alınacak gazeteci ve izleyicilerin cep telefonlarını ve laptoplarını içeri sokması yasak. Duruşma salonunda sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Duruşma boyunca izleyiciler ile basın mensupları maske takacak.





EŞİ VE ÇOCUKLARI DA KATILACAK

Davada 5 hakim, iki yedek hakim, en az bir federal savcılık temsilisi, iki sanık, dört savunma avukatı, dört müdahil ve sekiz müdahil avukat görev yapacak. Duruşmalara başkanlığı ise Hakim Thomas Sagebiel yapacak. Frankfurt’un tecrübeli hakimleri arasında bulunan Sagabeil’in tanık olarak kaç kişiyi davet edeceği ise bilinmiyor. Davanın en az ekim ayı başına kadar sürmesi öngörülüyor. Haftada iki duruşma planlanıyor. Duruşmaları Lübcke’nin dul eşi ve iki yetim oğlu da izleyecek. Duruşmalara müdahil olarak katılacak olan eşi ile çocukları kocasının ve babalarının katilinin tam karşısına oturacaklar. Ve yargılama boyunca da gözlerinin içene bakabilecekler. Davada ayrıca Iraklı mülteci de müdahil olacak. Stephan H. Iraklı mülteciye 2016 yılında bıçakla saldırmış ve ağır yaralamıştı. Mülteci uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.





GÖÇMEN POLİTİKALARINI SAVUNUYORDU

Hıristiyan Demokrat Parti üyesi ve bir dönem Hessen Eyalet Meclis milletvekilliği de yapan 65 yaşındaki Lübcke, 2 Haziran 2019’da evinin terasında başına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Yapılan soruşturma sonrasında Stephan E. yakalanmıştı. Katil zanlısı önce suçunu itiraf etmiş ve cinayette kullandığı silahı sakladığı yeri polise göstermişti. Silahı Markus H.’nin temin ettiğini de itiraf eden Stephan E., daha sonra ifadeleri geri çekmişti. Lübcke, göçmen haklarını ve göçmen politikalarını savunduğu gerekçesiyle ırkçıların hedefindeydi. Stephan E. de Lübcke’yi göçmenlere yönelik olumlu tutumuyla katletti.