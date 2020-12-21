Irkçı Stephan Balliet’e ömür boyu

1990 yılından bu yana Saksonya Anhalt’ta görülen en önemli ve en kapsamlı davada savcı ve müdahil avukatlar da ırkçı sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulunmuştu. 28 yaşındaki ırkçı bundan sonraki hayatını demir parmaklıklar arakasında geçirecek.

İKİ CİNAYET İŞLEDİ

Irkçı Stephan Balliet, 9 Ekim 2019’da arabasına doldurduğu silahlarla kentteki sinagoga saldırı düzenlemek istemişti. Otomatik silahla sinagogda bulunanları katletmeyi hedefleyen ırkçı terörist, kafasının üzerine yerleştirdiği kamerayla da katliamı sosyal medya üzerinden tüm dünyaya canlı izletmeyi planlamıştı. Sinagogun bahçe kapısının kilitli olması üzerine amacına ulaşamayan saldırgan, otomobiline bindiği sırada yanında geçen 40 yaşındaki kadını taramış, günahsız kadın vurulduğu yerde hemen can vermişti.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Irkçı Balliet otomobiline binip 500 metre ilerideki Türk dönerciye gitmiş ve burada çalışanları ve müşterileri hedefine almıştı. Balliet, içeriye gelişi güzel ateş etmişti. Çalışanlar ve müşteriler kurşunlara hedef olmamak için panikle arka bölüme geçerek canlarını kurtarmıştı. O sırada döner yiyen 20 yaşındaki zihinsel ve bedensel özürlü genç ise kaçmayı başaramamıştı. Balliet, gencin ateş etmemesi için yalvarmalarını da dikkate almamış ve Halle takımı taraftarı olan genci acımasızca öldürmüştü. Kaçmaya çalışan ırkçı, bir süre sonra yakalanmıştı. Balliet, saldırıyı ırkçı ve Yahudi düşmanlığı saikiyle yaptığını hem sorgusunda hem de yargılandığı mahkemede itiraf etmişti.